Montoya: “Nuevo gabinete debe ser de ancha base o multipartidario”

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya adelantó que el nuevo gabinete que debe presentar el presidente de la República, Pedro Castillo, debe ser uno de “ancha base o multipartidario” y que desde la oposición se debe esperar a conocer los nombres que integrarán las carteras ministeriales.

“Tiene que se un gabinete de ancha base o multipartidario, pero tiene que haber una conducción independiente. Eso sí tiene que estar claro, la marca política tiene que cambiar, no puede ser la izquierda radical porque no va a generar ningún tipo de confianza al país. (…) Hasta que no defina el gabinete no vamos a saber realmente cuál es su real voluntad, pero antes de eso hay que dejarle el beneficio de la duda”, declaró a Exitosa.

Pedro Castillo: “He decidido renovar el gabinete”

El último lunes, el presidente Pedro Castillo informó que reconformará su Consejo de Ministros. El jefe de Estado agradeció a la ex primera ministra Mirtha Vásquez, así como a los titulares de las diferentes bancadas.

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país”, dijo Castillo Terrones en un tuit.

El mandatario dio este pronunciamiento pocos días después de la renuncia de Avelino Guillén, quien dimitió a la cartera del Interior tras no recibir su respaldo en las desavenencias con el ex comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, respecto a los ascensos en dicha institución.