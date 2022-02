Héctor Valer sobre sus deudas con la Sunat: “Deber no es malo, lo malo es no pagar”

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, se refirió a las deudas suyas que figuran en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), cuyo monto total asciende a más de 43.000 soles.

En entrevista con RPP, el primer ministro señaló que desconoce si cuenta con algún pago pendiente con dicha entidad; sin embargo, se comprometió a investigar y “cumplir con toda obligación”.

“Yo he sido empresario hasta antes de asumir el Congreso. Ahí es cuando dejé las empresas. Voy a averiguar de qué se trata. Si realmente se debe, hay que cumplir con toda obligación”, apuntó.

Además de las deudas como persona natural, las asociaciones del titular de la PCM, Centro Jurídico Valer & Abogados S. A. C. y Centro Jurídico Valer S. A. C., mantienen un saldo sin cancelar de 7.208 y 2.795 soles, respectivamente.

“El centro jurídico lo constituimos varios abogados. Déjeme revisar esas deudas relacionadas con empresas, pero como persona natural estoy para cumplir las obligaciones. Claro que sí (voy a pagar). Siempre lo he pagado. Deber a la Sunat no es malo, lo malo es no pagar. De eso no cabe duda”, añadió.

Héctor Valer reemplaza a Mirtha Vásquez

Este martes, el presidente Pedro Castillo nombró a Héctor Valer como el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ello ocurrió luego de verse forzado a renovar el gabinete a raíz de la dimisión de Mirtha Vásquez, quien renunció “ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país”.

“Saludo al actual gabinete, presidido por Héctor Valer. Desde el Gobierno ratificamos el compromiso de trabajar por el Perú, priorizando las necesidades de todos los peruanos y las grandes reformas que consolidarán el bienestar nacional. Siempre con el pueblo”, manifestó en un tuit el mandatario.