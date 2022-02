Dargent sobre Perú Libre en la PCM: “No me sorprendería que Castillo lo haga”

La expectativa por la conformación del nuevo gabinete ministerial tras la renuncia de Mirtha Vásquez a la PCM continúa. René Gastelumendi sostuvo que luego de la reunión de Pedro Castillo con Guido Bellido, Kelly Portalatino y Waldemar Cerrón en Palacio de Gobierno, se ha instaurado el temor de que el ala cerronista se incorpore al consejo de ministros.

El analista político Eduardo Dargent señaló que es posible que Castillo Terrones tome la decisión de unirse nuevamente a la facción de Vladimir Cerrón, la cual podría dar protección a su Gobierno.

“A pesar de que la evidencia clara demuestra que Guido Bellido fue un pésimo premier que generó conflictos y no construyó ninguna estabilidad, es una posibilidad y no me sorprendería que Castillo lo haga. Creo que sería un tremendo error”, indicó.

Dado el contexto, Dargent resaltó que es difícil que un político acepte tomar algún ministerio. Alegó que el jefe de Estado podría buscar un punto intermedio y poner en el premierato a alguien como Hernando Cevallos.

No obstante, advirtió que estas variaciones en la PCM no marcan un cambio en las políticas del Ejecutivo, ya que Castillo Terrones, a seis meses de Gobierno, no descubre cuáles son sus lineamientos.

“El gran problema es el presidente, no es ni el gabinete ni los asesores”, dijo.

A estas alturas, el analista subrayó que los conceptos de ingenuidad y de comunista que se tienen sobre Pedro Castillo no son acertadas, por el contrario se ha develado una imagen de precariedad que se alertó desde la campaña electoral.

“Esta precariedad y falta de experiencia del Gobierno ha hecho que muchos lobbistas de plano medio hayan llegado a Palacio”, precisó.