Congresistas de Perú Libre respaldan a Castillo en cambio de gabinete

Los congresistas de Perú Libre del bloque magisterial Alex Paredes (Arequipa) y Kati Ugarte (Cusco), respaldaron el cambio de gabinete que hará el presidente Pedro Castillo.

Paredes sostuvo que la decisión de Castillo se da luego de diversos problemas en los diferentes ministerios. “ No hay nadie indispensable en el mundo y la vida . Para mí no es tan complicado el tema, lo veía venir; yo no sé por qué tanto brinco si el suelo está parejo. El tema es que, las acciones que no se estaban haciendo, se hagan; las que se hacían, se mantengan, y hay otras que perfeccionar”, señaló en conversación con La República.

Por su parte Ugarte señaló que era positivo para el país. “Las bancadas de oposición pedían su cambio. Imagino que (Mirtha Vásquez) habrá evaluado eso, también, el país necesita de concertación”, dijo.

Para Ugarte, la Presidencia del Consejo de Ministros debe representar el consenso de Castillo y otras fuerzas políticas.

Paredes agregó que está preocupado por el presidente y trató de proyectar la decisión que tomará. “Ya me imagino cómo estará el compañero Pedro. Más allá de elegir a la persona más adecuada, debe estar preocupado en las críticas que recibirá, peor si elige como reemplazo de Vásquez a alguien de provincia, lo van a crucificar”.

Preocupación