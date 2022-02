AAR: “El problema del Gobierno es que está con un presidente manifiestamente inepto”

Luego de seis meses en el Gobierno, Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis política tras la renuncia de la primera ministra, Mirtha Vásquez a la PCM. Augusto Álvarez Rodrich señaló que la responsabilidad absoluta es del presidente de la República, quien ha demostrado ser poco capaz para el cargo.

“Ha demostrado ser un inepto para ejercer la Presidencia de la República, es un inmoral porque tiene una promiscuidad con la corrupción y es un mentiroso, miente con toda franqueza todos los días”, apuntó.

No obstante, añadió que Mirtha Vásquez también comparte culpa. Según su análisis, la ahora exprimera ministra no pudo imponerse y guiar a Castillo Terrones.

PUEDES VER: La crisis del Gobierno provocó la renuncia de Mirtha Vásquez

“No supo ordenar las cosas en el Gobierno, nunca llegó a ser una primera ministra en realidad”, indicó

Asimismo, explicó que los problemas de Castillo Terrones no radican en al golpismo de la derecha, como ha denunciado la excandidata presidencial Verónika Mendoza, vía Twitter. Para Rodrich, este tipo de mensajes solo desvían la atención del verdadero dilema.

“El problema del Gobierno es que está con un presidente manifiestamente inepto”, recalcó.

Aunque el periodista mantuvo su positivismo en un posible cambio de Pedro Castillo, advirtió que esta posibilidad se vuelve cada día más remota, sobre todo, si el jefe de Estado no logra convocar a un gabinete ministerial que lo ayude a gobernar.

Insistió en que la vacancia presidencial no es la salida. No obstante, alegó que si el mandatario no colabora, terminará acelerando la crisis final de su presidencia.

“Castillo tiene que cambiar salvo que quiera irse”, finalizó.