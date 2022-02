Arequipa: consejero Wuile Ayñayanque se entregó a la justicia

El consejero regional de la provincia de Condesuyos Wuile Ayñayanque Rosas, se entregó ayer a la justicia. Sobre él pesaba hace más de tres meses un pedido de detención preliminar de 10 días .

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, lo señala como integrante de la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”. Esta es liderada por el suspendido gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica. Según la tesis fiscal, Cáceres con ayuda de consejeros regionales aliados, lograba que se aprobaran normas a favor de su gestión, además impedía que sus funcionarios fueran interpelados o que su gente sea nombrada en puestos claves como Sedapar. Los consejeros daban su apoyo a cambio de dádivas, como dinero o terrenos.

En el caso de Ayñayanque Rosas, se le acusa directamente de ser beneficiado en la elección como presidente del consejo para el año 2020 . Además de haber recibido en agosto de 2020, 10 mil soles y una botella de wisky etiqueta azul en la reunión que sostuvieron en una cevichería de la avenida Dolores.

También se benefició con terrenos en la asociación Pampas Bayas en Majes, que lideraba su coinvestigado y dirigente Mario Jacobo. Allí el consejero registró como socio a su hermano Justino. Todos estos y otros hechos fueron revelados por la agente especial Samanta Miranda, quien a lo largo de más de dos años, se infiltró en la organización a pedido de la Fiscalía.

Dice ser inocente

A un poco más de tres meses de estar en la clandestinidad, Wuille Ayñayanque reapareció para entregarse a la justicia. El consejero que tenía una orden de captura, salió tranquilamente con su abogada de su domicilio en el distrito de Alto Selva Alegre. Vestían una camisa y chaleco azul , además de un gorro rojo.

La autoridad abordó un taxi donde dio declaraciones a este diario. Indicó que se estaba poniendo a derecho y que iba a colaborar con la justicia. Afirmó que no se entregó antes por un tema de salud. “ No tengo nada que esconder , en el momento que hicieron el allanamiento de mi vivienda y oficina se han llevado toda la documentación. Estoy demostrando que estoy para colaborar con la justicia”, indicó.

El consejero representante de la provincia de Condesuyos se dirigió a sus paisanos y aseguró haber trabajado por ellos y que no le ha sacado la vuelta a la Ley. “No he fallado como consejero, he trabajado eso lo pueden asegurar los alcaldes, los dirigentes, los presidentes de las rondas campesinas”.

Aseguró además no haber ayudado ni blindado la gestión del gobernador suspendido Elmer Cáceres y consideró de injusta su inclusión en este caso. “Las investigaciones tendrán que decirlo, pero creo que es algo injusto las cosas que están sucediendo. Nosotros no le hemos sacado la vuelta a la ley. ¿De qué manera nosotros hemos ayudado al gobernador?”.

Durante su entrega, su abogada dijo esperar que su patrocinado pueda seguir su investigación en libertad.

Sobre el tema el fiscal del caso Arturo Valencia Paiva, señaló que tras la entrega del consejero, se iniciarán una serie de diligencias respecto a las acusaciones que pesan en su contra. Explicó que tras ello se decidirá si se pide o no prisión preventiva.

Implicado en la entrega de terrenos

Para la Fiscalía, existen indicios de que el consejero Wuille Ayñayanque Rosas se benefició con la entrega de terrenos en la asociación Pampas Bayas, que dirigía el investigado y encarcelado Mario Jacobo. Logró ello gracias a que uso a su hermano Justino como testaferro.

La entrega de predios se hizo a cambio de que el consejero votara en contra de la interpelación en 2019 de Marcelo Córdova, quien fue gerente de Autodema y Copasa. El exfuncionario también purga prisión y es investigado como integrante de “Los hijos del cóndor”.