Alfonso Chávarry Estrada es nombrado ministro del Interior

Alfonso Chavarry Estrada fue designado como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Avelino Guillén, quien renunció a dicho cargo luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, no lo respaldó en las desavenencias con el excomandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, en el tema de los ascensos en dicha entidad.

Según la ex primera ministra, Mirtha Vásquez, fue la insistencia del presidente Pedro Castillo por nombrar al exjefe de la región policial de Cajamarca lo que dinamitó su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“(Alfonso Chávarry) tenía antecedentes. Tampoco era una persona que, por lo menos, representaba una figura lo suficientemente sólida para llevar adelante un cambio en este momento crítico. A lo mejor en otro momento podría ser, pero en este momento me parecía que no era el perfil que necesitábamos. Yo tenía algunas propuestas, le pedí al presidente que llamara a estas personas, pero al final insistió en su propuesta. Y, al no llegar a un acuerdo, renuncié”, dijo Vásquez a RPP.

De acuerdo con su declaración jurada de intereses, Chávarry Estrada se ha desempeñado como gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Cajamarca entre enero de 2011 a febrero de 2012.

También tuvo experiencia como asesor de seguridad en el Congreso de la República desde enero de 2013 hasta setiembre de 2014. También fue gerente de control y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

En setiembre de 2021, el extitular del Mininter, Juan Carrasco, lo designó como jefe de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.