Abogados de Elmer Cáceres Llica pueden solicitar variación de prisión preventiva a comparecencia

La defensa técnica del suspendido gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, puede presentar una solicitud para sacarlo de prisión, donde se encuentra desde noviembre del 2021 por el caso Los Hijos del Cóndor.

Esta posibilidad ha sido abierta, según Aldo Ramos, abogado que presentó y sustentó el pedido de nulidad que fue aceptado por la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

La resolución anula la decisión de primera instancia que aprobaba la utilización de la técnica de investigación que usó la agente especial Samanta Miranda Tijero. Esta fue dispuesta por Arturo Valencia Paiva, fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Consistió en que Miranda se adentrara en el círculo más cercano de Cáceres. De esa manera obtuvo numerosos audios y documentos que dan cuenta de los presuntos actos de corrupción.

En comunicación con La República, Aldo Ramos señaló que lo que está ordenando la Sala es un nuevo pronunciamiento del juzgado que admitió esta técnica para que argumente las razones por las cuales se aceptó los actuados de la agente especial. En su defecto se podría declarar nula.

La Corte de Justicia ya aclaró que no se necesita una nueva audiencia, pues el juez resolverá el requerimiento por despacho. Sería un juez de vacaciones el encargado de emitir la resolución.

Según la evaluación de Aldo Ramos, al no existir la aprobación del trabajo de la agente especial, en este momento, todos los audios y documentos que recabó la agente especial no pueden ser utilizados y, por ende, no pueden ser considerados como graves elementos de convicción.

En palabras de Ramos, con la resolución “se ha creado una ventana para que la defensa de Cáceres Llica y la de cualquiera de los otros imputados solicite una variación de la medida coercitiva de prisión a comparecencia, ya que están en duda los actuados que la agente especial realizó”.

Corte dice que no afecta prisión

Mediante una nota informativa, la Corte de Justicia indicó que la decisión de la Sala “no varía en ningún sentido la prisión preventiva de 36 meses que pesa sobre los implicados”.