Francke: “Expreso mi solidaridad con Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos”

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se pronunció tras la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior, quien tomó esta decisión por los desacuerdos que hubo con el ahora ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo, y la ausencia de apoyo del presidente Pedro Castillo. El funcionario del MEF expresó su solidaridad al respecto y destacó la labor que cumplió el exfiscal.

A través de sus redes sociales, Francke Ballvé destacó que el gabinete ministerial actual tiene como prioridad luchar contra la corrupción y también recalcó su anhelo por volver a coincidir con Guillén Jáuregui en un futuro.

“ Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción . Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Pedro Francke. Foto: captura

Esto, luego de que el último domingo 30 de enero el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciara que aceptó la renuncia de Avelino Guillén al Mininter y también informó sobre la salida de Javier Gallardo como comandante general de la PNP.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén , a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación“, dijo el mandatario en la misma red social.

Guillén: Castillo me prometió respaldo y no lo ha cumplido

En una entrevista realizada por La República el último domingo 30 de enero, Avelino Guillén reveló que cuando fue convocado por Pedro Castillo, para asumir el Ministerio del Interior, él le prometió respaldo a su labor. No obstante, tras el silencio del mandatario sobre los desacuerdos con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, consideró que no cumplió su palabra.