Vásquez revela que no estaba enterada de las entrevistas que brindó Castillo

La renunciante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, reveló que no había sido comunicada sobre las entrevistas con medios de comunicación que brindó el presidente Pedro Castillo, y que solo fue tratado entre sus asesores.

”Yo no me había enterado. Esas cosas son las que yo digo cómo es posible que se planifiquen desde sus asesores, porque yo sé que son ellos los que planificaron estas tres entrevistas seguidas y yo no lo supe hasta el mismo día que se dieron esas entrevistas”, comentó a RPP.

En esa línea, dijo haber estado sorprendida, dado que considera que se hubiese podido hacer un mejor trabajo en las respuestas del jefe de Estado, ya que le habrían facilitado desde la PCM información respectiva para fortalecer sus respuestas ante César Hildebrandt, Nicolás Lúcar y Fernando del Rincón.

”Yo me vi muy sorprendida cuando me enteré de que esa entrevista (la de CNN) se iba a dar ese día sino que ya se había producido . El presidente viene a verme y le digo ‘sé que va a tener una entrevista, tengo aquí un dosier de datos’, y él me dijo ‘esa entrevista ya se produjo’”, manifestó.

Vásquez increpó a Castillo por no comentarle sobre entrevistas

Al saber lo ocurrido, Mirtha Vásquez afirma que habló con el mandatario y le increpó que no se le haya comunicado el hecho que catalogó de “delicado”, pues tendría que haber tenido mejor preparación.