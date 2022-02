Mirtha Vásquez sobre el Ejecutivo: “Estamos muy filtrados con temas de corrupción”

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que la detonante de su dimisión fue la crisis que se originó en el Ministerio del Interior luego de que el presidente Pedro Castillo no haya respaldado al ahora exministro de dicho sector, Avelino Guillén, quien terminó renunciando. La ex titular de la PCM también dijo que en el Estado se ha filtrado la corrupción.

“El tema de la crisis del Ministerio del Interior termina siendo un detonante. Y, como he expresado en mi carta, creo que esta crisis no es un momento más, no es cualquier crisis. En realidad, es la expresión de lo que está pasando en el Estado. Estamos en realidad muy filtrados con temas de corrupción y hay que asumir de manera firme ”, manifestó la ex primera ministra en diálogo con RPP.

“Hay que tomar decisiones que sean lo más drásticas posibles para que esta situación se revierta; finalmente, es un pedido de la población. Estos días no encontraba una respuesta contundente, no hemos llegado a un acuerdo el día de hoy con el presidente respecto a quien debe liderar ese Ministerio tan sensible (el de Interior) y he presentado mi renuncia”, agregó.

Vásquez Chuquilín también contó que, en la reunión que tuvieron con el jefe de Estado, Avelino Guillén fue muy sincero, planteó sus condiciones para seguir en el cargo y expuso “las problemáticas que eran cosas muy gruesas”, pero al final el mandatario tomó la decisión de aceptar la renuncia del ex fiscal supremo.

La ex jefa del gabinete detalló que el presidente tenía “el nombre de un coronel de la policía”, en referencia al coronel PNP en retiro Alfonso Chávarry , para que asuma la cartera del Interior, pero que ella objetó, pues considera que “un propio policía no va a garantizar objetividad”, y “no va poder proponer los cambios drásticos que requiere la Policía”.

“(Chávarry) tenía antecedentes. Tampoco era una persona que, por lo menos, representaba una figura lo suficientemente sólida para llevar adelante un cambio en este momento crítico. A lo mejor en otro momento podría ser, pero en este momento me parecía que no era el perfil que necesitábamos. Yo tenía algunas propuestas, le pedí al presidente que llamara a estas personas, pero al final insistió en su propuesta. Y, al no llegar a un acuerdo, renuncié”, prolongó.

Finalmente, Vásquez lamentó esta situación, ya que “cualquier situación de inestabilidad es contraproducente no solamente para un gobierno, sino también para la población en general, que siempre están esperando que se le resuelva los problemas del día a día, que se responda a los grandes objetivos del Estado”.

¿Qué le pedía Guillén al presidente Castillo?

El ex titular del Mininter pedía pasar al retiro al hoy ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Javier Gallardo pues los cambios que este último pretendía realizar restarían eficiencia a la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Como no obtenía respuesta del jefe de Estado, Guillén optó por renunciar. Castillo le aceptó la dimisión y también mandó al retiro a Gallardo. Posteriormente, Mirtha Vásquez dimitió.