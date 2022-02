Vásquez cuestiona tuit de Castillo: “Yo le planteé (la renuncia) primero verbalmente”

La renunciante presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, expresó su extrañeza luego de que el presidente Pedro Castillo, a través de un tuit, anunciara que decidió reconformar el gabinete a pesar de que la aún primera ministra ya le había comunicado que presentaría su carta de dimisión al cargo.

En entrevista con RPP, Vásquez Chuquilín precisó que apostó por alejarse del Gobierno luego de no llegar a un acuerdo sobre el nuevo ministro del Interior con Castillo Terrones, quien habría propuesto a un cuestionado expolicía de Cajamarca.

“Yo le planteé primero verbalmente. Le dije que tengo una carta y la voy a ingresar como corresponde. Conversamos amigablemente y me dijo por qué mi decisión de querer (renunciar). Dijo una palabra muy bonita, dijo: ‘¿Por qué ahora quiere abandonarnos?’. Yo le dije que no es un abandono, pero que sí es importante tener claro de que, si no llegamos a acuerdos, usted necesita otro tipo de liderazgo”, manifestó.

En ese sentido, indicó que tras el encuentro con el mandatario se dirigió a mesa de partes del despacho presidencial para oficializar su dimisión, pero “lo que sí me llamó la atención fue el tuit que publicó” donde aseveró que, tras una evaluación, había “decidido renovar el gabinete y conformar un nuevo equipo”.

“Yo ya venía considerando la posibilidad de la renuncia. Yo se lo hizo ver, que si no se cumplían estas condiciones mínimas, loss últimos minutos que hemos conversado me dijo que no esperaba esta renuncia, pero al final la aceptó. (¿El presidente mintió?) Yo no sé si él. En honor a la verdad, yo he salido de hablar con él, me pidió que ingrese el documento por mesa de partes, yo lo he entregado a uno de sus asesores, este se llevó el documento y no regresó más en 15 minutos”, agregó.

Mirtha Vásquez advirtió que los asesores presidenciales habrían descontextualizado la situación para que se diera a entender que fue el jefe de Estado quien resolvió iniciar la crisis total de gabinete.

“Quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene, que hacen que él cometa este tipo de errores en lugar de visibilizar lo que ha ocurrido, pues toman estas decisiones tan equivocadas de ‘no, mejor publiquemos una cosa diferente’”, añadió.