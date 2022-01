Citarán esta semana a sobrino del presidente Pedro Castillo tras prueba de descarte falsa

Citación. Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente de la República Pedro Castillo, mintió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el último 19 de enero, al presentar un oficio donde informaba que su ausencia ese día fue por haber dado positivo a la COVID-19.

En efecto, Fray Vásquez debía brindar detalles ante el grupo parlamentario sobre las reuniones que se llevaron a cabo en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña. No obstante, de acuerdo a un reportaje emitido por Panorama el último domingo, la prueba de descarte presentada fue falsificada .

El reportaje periodístico reveló que el supuesto laboratorio que atendió al sobrino del mandatario no existe. El establecimiento, según información de Fray Vásquez, se llama GD Laboratorio Clínico, pero no se halló ningún registro del centro médico en la dirección consignada.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización se pronunció a través de sus redes sociales considerando que Fray Vásquez Castillo “obstruye” tanto la investigación del grupo de trabajo como las indagaciones de la Fiscalía.

“ Fray Vásquez (Castillo) mintió a esta comisión y también a la Fiscalía , obstruyendo la investigación de ambas instituciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en caso Sarratea e incurriendo en posible delito de falsedad genérica y otros. Será citado esta semana ”, se lee en el mensaje.

Comisión de Fiscalización citará a Fray Vásquez Castillo esta semana tras revelarse prueba de descarte falsa. Foto: captura/Twitter

Fray Vásquez falsificó firma de médico para prueba falsa

Por otro lado, la doctora firmante de la prueba es Liliana Vásquez Cirineo. La médica cirujana aseguró al dominical no haber tomado dicha prueba de descarte, por lo que su firma fue falsificada. “No, desconozco a esa persona. No he realizado esta prueba. (…) No reconozco y tampoco he atendido a esta persona (Fray Vásquez) ”, expresó.

Al ser consultada nuevamente, Liliana Vásquez no solo negó haber tomado la prueba de descarte a Fray Vásquez, sino que señaló que jamás ha laborado para GD Laboratorio Clínico. “No, como le vuelvo a mencionar, no he laborado en ese lugar y tampoco tomo ningún tipo de prueba ”, agregó.

El sobrino del presidente dijo que se tomó la supuesta prueba de descarte el 17 de enero en la sede de dicho laboratorio, pero actualmente, en la dirección indicada en el distrito de Los Olivos, solo se puede apreciar un local en alquiler. El establecimiento tampoco figura como centro operativo en la Superintendencia Nacional de Salud.