Amplio rechazo ciudadano a la sentencia contra periodista Christopher Acosta

Un amplio rechazo de la ciudadanía tiene la sentencia judicial contra el periodista Christopher Acosta en el caso de la denuncia que le interpuso el líder político César Acuña, según la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación hecha para La República.

El estudio consultó a la población desde el lunes 24 al jueves 27 de enero recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Acosta fue condenado por presunta difamación en una cuestionada sentencia del juez Raúl Jesús, del Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima. El caso fue promovido por Acuña al alegar que el periodista lo difamó en su libro Plata como cancha, que recoge diversos testimonios sobre el político. El fallo ha sido apelado y debe definirse en una segunda instancia.

Cerca de la mitad de los peruanos, un 52% en la encuesta, conoce este caso de Acuña contra este periodista y autor.

Según la encuesta del IEP, la sentencia judicial contra el periodista Christopher Acosta tiene un amplio rechazo ciudadano. Foto: Instagram de Christopher Acosta.

Aproximadamente, un 42% de los ciudadanos opina que la sentencia judicial contra Acosta es incorrecta porque el periodista solamente hizo su trabajo.

Al contrario, un reducido 5% de la población nacional considera que la sentencia condenatoria es correcta porque cree que Acosta difamó al político.

En tanto, un 48% de los connacionales no conoce este caso.

De este modo, una gran mayoría de quienes conocen el caso rechazan el fallo del juez.

“El resultado me parece contundente. Quienes conocen el caso se han dado cuenta, perfectamente, de que esta sentencia judicial no es justicia. Que lo que con esto ha buscado César Acuña es castigar a un periodista incómodo. Si Acuña pensaba que con la condena en mi contra iba a obtener una mejor percepción de la gente sobre él, esta encuesta le está demostrando todo lo contrario. Yo lo voy a seguir investigando con la misma energía. Eso no va a cambiar”, comenta Acosta al respecto.

La clave

Edición. La empresa que editó el libro de Christopher Acosta, Plata como cancha, también fue denunciada. Esta sería una maniobra para encarecer publicaciones.