Paredes sobre gabinete renunciante: No hay nadie indispensable en este mundo

El parlamentario de Perú Libre Alex Paredes se pronunció respecto al anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, sobre la recomposición del gabinete ministerial y la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Paredes sostuvo que la decisión de Castillo se da luego de diversos problemas en los diferentes ministerios.

“ No hay nadie indispensable en el mundo y la vida . Para mí no es tan complicado el tema, lo veía venir; yo no sé por qué tanto brinco si el suelo está parejo. El tema es que, las acciones que no se estaban haciendo, se hagan; las que se hacían, se mantengan, y hay otras que perfeccionar”, señaló en conversación con La República.

Respecto al perfil o características que deberían tener los próximos ministros y viceministros, el legislador detalló que debe ser una persona sin procesos pendientes y capacitada para desempeñar sus funciones.

“Quien quiera ser ministro, viceministro o algún cargo importante, debe tener por lo menos el título profesional y de la materia o especialidad de lo que va a conducir, eso es una fortaleza para lo que tenga que hacer” puntualizó.

Finalmente, se puso en los zapatos del presidente y trató de proyectar la decisión que tomará.

“Ya me imagino cómo estará el compañero Pedro. Más allá de elegir a la persona más adecuada, debe estar preocupado en las críticas que recibirá, peor si elige como reemplazo de Vásquez a alguien de provincia, lo van a crucificar”.