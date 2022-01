Sobrino de Castillo presentó prueba de descarte falsa para no declarar ante Congreso y Fiscalía

A mediados de enero, Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, se ausentó de la citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República con la justificación de que se había contagiado de COVID-19. Él debía brindar detalles sobre las reuniones que se llevaron a cabo en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña. Según nueva información periodística, la prueba de descarte presentada fue falsificada.

El programa Panorama reveló que el supuesto laboratorio que atendió al sobrino del mandatario no existe. El establecimiento, según información de Fray Vásquez, se llama GD Laboratorio Clínico, pero no hay rastro de dicho centro médico en la dirección consignada.

Por otro lado, la doctora firmante de la prueba es Liliana Vásquez Cirineo, la médica cirujana aseguró – al dominical – no haber tomado dicha prueba de descarte, por lo que su firma fue falsificada. “No, desconozco a esa persona. No he realizado esta prueba. (…) No reconozco y tampoco he atendido a esta persona (Fray Vásquez)”, expresó al ser consultada sobre si tomó la prueba.

“Por causas ajenas a mi voluntad, mi persona se encuentra imposibilitada a participar (...) Ante mi preocupación de haberme infectado de ómicron, recién hoy he podido realizarme una prueba antígena, la cual ha dado positivo, por lo que se me ha recomendado aislamiento por 15 días”, se lee en el ofició que envió Fray Vásquez a este grupo parlamentario, el cual anunció que la cita sería reprogramada.

GD Laboratorio Clínico no existe

Al ser consultada nuevamente, la doctora Liliana Vásquez Cirineo no solo negó haber tomado la prueba de descarte a Fray Vásquez, sino que señaló que jamás ha laborado para GD Laboratorio Clínico. “No, como le vuelvo a mencionar, no he laborado en ese lugar y tampoco tomo ningún tipo de prueba”, agregó.

El sobrino del presidente informó que se tomó la supuesta prueba de descarte el 17 de enero en la sede de dicho laboratorio, pero actualmente en la dirección indicada en el distrito de Los Olivos solo se puede apreciar un local en alquiler. El establecimiento tampoco figura como centro operativo en la Superintendencia Nacional de Salud.