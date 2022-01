Roberto Sánchez tras renuncia de Avelino Guillén: “Las personas estamos y mañana no podemos estar”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez se pronunció sobre la renuncia del titular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén, quien justificó su decisión tras la ausencia de respaldo del presidente Pedro Castillo ante los conflictos con el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo.

El también congresista de la bancada de Juntos por el Perú enfatizó en que el cargo de todos los funcionarios de Estado está en la legitimidad de mantenerse o no. Además, aseguró que lo más importante es solucionar el tema de la lucha por la seguridad ciudadana.

“Lo fundamental es esta medida de la emergencia de Lima y Callao por el tema de la inseguridad. Esa política se tiene que mantener, las personas estamos y mañana no podemos estar, nuestros cargos están siempre en la legitimidad de mantenernos o no y corresponde a la prerrogativa constitucional del presidente de afirmar eso”, indicó para la prensa.

Asimismo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, mencionó que la última decisión sobre la cartera del Interior la tiene el presidente Pedro Castillo, pese a que Avelino Guillen expuso su renuncia “irrevocable”.

“Eso lo tiene que evaluar el señor presidente (Pero Castillo). Todos los ministros estamos en evaluación. Lo que queremos es atacar la inseguridad ciudadana y la cuestión de la seguridad es una tarea de todos los peruanos”, manifestó Torres Vásquez.

Guillén: Castillo me prometió respaldo y no lo ha cumplido

En una entrevista realizada por La República este domingo 30 de enero, Avelino Guillén reveló que cuando fue convocado por el presidente de la República, Pedro Castillo, para asumir el Ministerio del Interior, él le prometió respaldo a su labor. No obstante, tras el silencio del mandatario sobre los desacuerdos con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, consideró que no cumplió su palabra.