López Aliaga: “Yo he declinado a ser presidente del Perú”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que se ha comprometido a no tentar la presidencia de la República en las próximas elecciones y le sugirió a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que haga lo mismo. Esto con la finalidad de que surjan nuevos liderazgos entre las fuerzas de derecha en el país.

“Yo lo he dicho, he declinado a ser presidente del Perú para que haya un frente, una colisión popular y lo mismo le pediría a Keiko. Fuerza Popular no es Keiko solamente, ahí hay mucha gente (que podría asumir liderazgos políticos)”, declaró a Exitosa.

En esta línea, López Aliaga hizo un llamado a que Keiko Fujimori tampoco participe en unas nuevas elecciones presidenciales, al considerar que ya perdió la oportunidad de llegar a Palacio de Gobierno en dos ocasiones.

“Keiko, perdiste la oportunidad dos veces. La primera con PPK, empezaron a hacerse la guerra y fue una oportunidad perdida para el Perú (…) Ahora es esta, no deslinda de gente corrupta y eso a mí me molesta. A mí me decían en provincia ‘¿Cómo puedes apoyar a una candidata que ha recibido plata de estas empresas corruptas?’ pero, lamentablemente, era el mal menor”, agregó.

López aliaga buscará la alcaldía de Lima

Según la última encuesta realizada por Ipsos, los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Daniel Urresti y George Forsyth lideran la lista de preferencia para ser elegidos como próximos alcaldes de Lima en las Elecciones Municipales y Regionales 2022, las cuales se llevarán a cabo el 2 de octubre.

El estudio reveló que el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lidera la intención de voto con un 19% y que los sectores de los que más apoyo recibe son del nivel socioeconómico A y del grupo etario que va desde los 26 hasta los 42 años.