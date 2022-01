Isabel Cortez opina que silencio de Castillo no es un respaldo implícito a Javier Gallardo

La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez mostró su discrepancia con quienes afirman que el silencio del presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a la renuncia de su ministro del Interior, Avelino Guillén, es un respaldo implícito al comandante general de la Policía Nacional, teniente general Javier Gallardo. Considera que si el jefe de Estado aún no se ha pronunciado al respecto es porque se encuentra dedicado a atender a los afectados por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

“Deberían aclararlo tanto el ministro Guillén como el presidente, seguramente en su momento salgan. (…) No, (el silencio de Castillo no es un respaldo a Gallardo), creo que el presidente está ahora en mil cosas y sobre todo por el desastre que hubo con Repsol”, explica en diálogo con La República.

Ante la renuncia de Guillén, Cortez señaló que puede haber existido un apresuramiento de parte de él al presentar su carta de renuncia: “La opinión del ministro es la de no seguir, creo que ahí se dejó llevar por las opiniones de los opinólogos. Si es que hubo una cosa (con Javier Gallardo), para eso están instituciones como la Fiscalía y entidades que puedan investigar. Creo que la presión le hizo tomar la decisión de renunciar. Creo que el presidente igual va a seguir trabajando (sin él)”, comentó.

Desencuentros entre Guillén y Gallardo

Como detalló este medio, la confrontación entre el ministro Avelino Guillén y el comandante general PNP Javier Gallardo se originó cuando este presentó la propuesta de los pases al retiro de 20 generales, entre ellos diecisiete de armas y tres de servicios. Tema que fue el inicio de las discrepancias entre ambos. El titular del Mininter observó algunos nombres de la propuesta de Gallardo y este se habría incomodado, calificado lo ocurrido como una ‘injerencia en las decisiones del comando policial’’.

Ministro Avelino Guillén presentó su renuncia al cargo de ministro del Interior y se encuentra a la espera de que el jefe de Estado la acepte. Foto: PCM

Estos desacuerdos entre Guillén y Gallardo retrasaron el proceso de cambios de colocación de 58 generales a los nuevos puestos en las diferentes direcciones de la Policía Nacional. A inicios de enero un nuevo conflicto se generó, esto ocurrió cuando el comandante general PNP presentó los proyectos de resoluciones supremas de la asignación de los nuevos cargos para que el presidente Pedro Castillo estampara su firma. Sin embargo, dichas resoluciones no fueron elevadas al Ejecutivo.

Guillén decidió reunirse con el jefe de Estado para darle cuenta sobre la situación con Gallardo y aprovechó para presentar las resoluciones de pase al retiro del comandante general Javier Gallardo, del subcomandante general Martín Parra Saldaña y del general Víctor Patiño Zevallos, el tercero en la línea de mando. A los que el mandatario optó por no emitir una respuesta. Tras algunas semanas, el ministro del interior anunció su renuncia.

Sobre cuestionamientos a Javier Gallardo

Ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el ex sub comandante general de la PNP teniente general Javier Bueno reafirmó que, durante el proceso de ascensos para el grado de general en la institución policial, se registraron pagos ilegales. Denunció irregularidades y presuntos sobornos, cuestionando cómo Javier Gallardo conducía el proceso dentro de la institución policial. Decidió hacer público lo ocurrido tras ser sacado de la Junta Selectora de Evaluación para Generales de Armas y ser designado en la Junta Selectora de Evaluación para Generales de Servicios como una aparente represalia.