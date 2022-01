Hernando Cevallos: “Es una pérdida la salida de Avelino Guillén”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, lamentó la renuncia del titular del Interior, Avelino Guillén, quien presentó su dimisión al cargo ante el presidente de la República, Pedro Castillo, el último viernes. La salida del ex fiscal supremo del gabinete ministerial se da luego de no recibir el respaldo del mandatario en las desavenencias con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, en torno a los ascensos en dicha institución.

“Me parece una persona absolutamente respetable. Creo que es una pérdida la salida de Avelino Guillén y espero que la decisión de su reemplazo tenga la idoneidad y la calidad que ha mostrado el doctor Avelino Guillén”, declaró Cevallos a RPP.

En relación a las acusaciones del ex sub comandante general de la PNP, teniente general Javier Bueno Victoriano, sobre presuntos pagos ilegales en el procesos de ascensos de generales, el titular del Minsa desea que “se aclaren rápidamente” a fin de salvaguardar la institucionalidad policial.

“Espero que estas denuncias sobre conflictos de intereses internos en la Policía se aclaren rápidamente y se tomen decisiones muy firmes para mantener el honor y la transparencia que necesitamos en nuestra Policía Nacional”, agregó.

Hernando Cevallos confía en que el nuevo titular del Mininter cuente con las mismas credenciales del ex fiscal supremo.

“Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y que en la cartera del Interior, que tenía una persona de prestigio en el doctor Avelino Guillén, venga una persona que tenga la calidad del doctor Guillén. Pero esa es una decisión del presidente (sic)”, añadió.

Hernando Cevallos critica moción para pedir renuncia de Pedro Castillo

Hernando Cevallos calificó de “un absurdo” a la moción que presentó la congresista Rosselli Amuruz para exhortar al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar de manera irrevocable al cargo “por el bien moral de la nación”. La parlamentaria de Avanza País hizo dicho pedido a raíz de las declaraciones que brindó el jefe de Estado a CNN en Español.

“En cualquier entrevista, me puede gustar la forma o no, pero el fondo de lo planteado por el presidente es algo que él puede sostener y eso se respalda, más allá de la forma de la entrevista —que a mucha gente no la ha parecido encarada de la mejor manera— por parte de un periodista que buscó incomodar permanente la figura presidencial. Pero presentar una moción como esa me parece un absurdo”, aseveró.