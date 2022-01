CPI: 66,9% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo

Luego de poco más de seis meses desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, una serie de sucesos en su gobierno han despertado cierta incomodidad en los peruanos, quienes hoy en día le dan su desaprobación al mandatario, según lo manifestó CPI en su última encuesta realizada del 24 al 28 de enero del presente año.

En esta oportunidad, la encuestadora ejecutó un total de 1200 entrevistas, tanto en Lima y Callao como en el interior del país para tener un resultado global.

La pregunta principal en cuestión fue la siguiente: ¿Particularmente, usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando el presidente Pedro Castillo en estos seis primeros meses de su gestión?

Ante esta consulta, un 23,4% mostró su aprobación ante el trabajo del mandatario; sin embargo, un 66,9% desaprobó la gestión y un 9,7% prefirió no opinar al respecto.

Asimismo, la encuestadora dividió los resultados. En Lima y Callao, un 12,6% aprueba a Castillo Terrones, mientras un 78,6% lo desaprueba. El 8,8% restante eligió ‘no sabe, no opina’.

Finalmente, los resultados del interior del país también le dieron la espalda al jefe de Estado, pues un sólido 60,0% no le dio la aprobación, mientras un 29,8%, sí. El 10,2% restante escogió no opinar.

Ipsos: 63% de peruanos no cree en las declaraciones de Pedro Castillo

La reciente encuesta de Ipsos, realizada del 22 al 24 de enero, ha demostrado que el presidente Pedro Castillo ha perdido credibilidad ante el pueblo peruano. Con un muestreo que abarcó 24 departamentos, más la Provincia Constitucional del Callao, 53 provincias, 63 localidades y 104 distritos, se analizó a una población de 1.213 personas.

En primera instancia, un 63% de peruanos indicó que no cree en las declaraciones del presidente Castillo Terrones; no obstante, un 26% señaló que sí considera que el mandatario dice la verdad y un 11% no precisó su opinión.