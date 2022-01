¿Cuánto costó la fiesta de la hija de Bruno Pacheco, con el Grupo 5, en Cieneguilla?

Celebración. Yazmín Katiuska Pacheco Palomino, hija del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, celebró una fiesta privada dentro de una vivienda en Cieneguilla con la presentación del Grupo 5, conocida orquesta musical peruana.

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, en dicha reunión, donde asistieron cerca de 50 invitados, llegaron vehículos vinculados a la empresaria Karelim López, Zamir Villaverde y Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, todos investigados en la Fiscalía tras sus visitas a Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo.

¿Cuánto costó la fiesta? según la información del mencionado noticiero, por la contratación del Grupo 5 se gastó unos S/ 50.000, para el traslado del grupo a Cieneguilla S/ 12.000, los alquileres de equipos de sonido unos S/ 25.000, para el traslado de invitados fueron S/ 1.000, el alquiler de la casa S/ 6.500 y otros gastos S/ 5.000. En total, se gastó S/ 99.500 .

El último 12 de enero, Bruno Pacheco señaló, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no contaba con “recursos económicos” y afirmaba ser “un hombre del pueblo”.

“Con todo cariño les voy a decir que soy una persona del pueblo, soy un profesor, no tengo propiedades, no tengo carros, vivo en una casa familiar como cualquier profesor , toda la vida he vivido de un sueldo de profesor”, dijo ante el grupo parlamentario. No obstante, agasajó a su hija con una lujosa fiesta.

Bruno Pacheco fue citado por la mencionada comisión debido a que la Fiscalía encontró 20 mil dólares en su despacho, el 19 de noviembre, tras un allanamiento en el marco de la investigación que se le sigue por las presiones que ejerció sobre el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera Castillo.