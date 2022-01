Guillén sobre su renuncia al Mininter: “Me voy tranquilo con mi conciencia”

Avelino Guillén se pronunció luego de presentar su renuncia como ministro del Interior el último viernes 28 de febrero. En entrevista para La República, aseguró que se va “tranquilo con su conciencia” luego de su decisión de dejar el Ministerio del Interior (Mininter) tras no recibir el respaldo del presidente Pedro Castillo en su propuesta de pasar a retiro al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo.

Asimismo, Guillén señaló que sí se le explicó al mandatario sobre “la necesidad de contar con los mejores policías en las unidades de mayor responsabilidad. Esto a raíz de los cambios que buscaría hacer Javier Gallardo dentro de la PNP y que afectaría el patrullaje en las calles.

“Él (presidente Pedro Castillo) lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo. Me voy tranquilo con mi conciencia, viendo la manera de aportar a mi país sin necesidad de un cargo público ”, declaró.

Por otro lado, el también exfiscal supremo mencionó a este diario las razones que lo llevaron a renunciar al Mininter. Al respecto, resaltó que su decisión se dio ya que Pedro Castillo no resolvió los temas planteados por su despacho y viajó a Áncash el día que dijo que los iba a ver.

“Gatilló mi decisión el hecho de que la crisis en la Policía Nacional se estaba acentuando: la parálisis en la Diviac con el recorte de personal calificado, de presupuesto; el problema con la Región Policial Lima, con los cambios y traslados por centenares, desabasteciendo a las comisarías”, aseveró.

Por otro lado, Avelino Guillén confirmó que la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez lo respaldó frente a los conflictos con el comandante general de la PNP e incluso conversó con Pedro Castillo sobre ello. Sin embargo, no obtuvo respuesta.