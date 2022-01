Guillén sobre Castillo: “Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero”

El renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, se manifestó sobre la entrevista que brindó el presidente de la República, Pedro Castillo, al periodista Fernando del Rincón de la cadena internacional CNN. En ese sentido, cuestionó que el mandatario haya aceptado tener esta conversación y aseveró que no tiene buenos consejeros a su alrededor.

“ No veo asesores que lo aconsejen bien. Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero. Lo que le falta al presidente es un buen equipo de asesores , establecer diálogo, confianza en su premier, tener largas jornadas de trabajo con sus ministros y evaluación política”, señaló en una entrevista previa con La República.

Asimismo, indicó que el mandatario debe dejar los “gabinetes en las sombra”, pues deslizó que mantiene reuniones con líderes políticos a los que les ofrece plazas en el Estado como si fuera “una subasta”. Por tal, recordó que hay un sector del Congreso de la República que solo busca la vacancia y ante eso, se deberían buscar estrategias para mejorar la calidad del trabajo.

En otro momento, Guillén Jáuregui enfatizó que en su opinión el presidente Pedro Castillo muchas veces no sostiene un buen diálogo con los funcionarios que tiene a su alrededor ni escucha lo que le dice la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“ Por momentos me da la impresión de que no escucha ni a la premier. Se produce un vacío . Lo importante en política es saber escuchar a todos, tomar decisiones y asumirlas. Tiene un excelente ministro de Economía, un buen ministro de Salud, por mencionar algunos, y deben merecer mayor reconocimiento”, manifestó.

Guillén: Castillo me prometió respaldo y no lo ha cumplido

Durante la misma entrevista, Avelino Guillén reveló que cuando fue convocado por Castillo Terrones para asumir el Ministerio del Interior, el presidente le prometió respaldo a su labor. Sin embargo, tras el silencio del mandatario sobre los desacuerdos con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, consideró que no cumplió su palabra.