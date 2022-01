Avelino Guillén: Mirtha Vásquez siempre me ha expresado su respaldo

El renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, confirmó que la primera ministra Mirtha Vásquez lo respaldó frente a los conflictos con el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, e incluso conversó con el presidente Pedro Castillo sobre ello. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

“Yo tengo un deber con la presidenta del Consejo de Ministros y tengo que darle cuenta. Le hice ver la situación de crisis. Siempre me ha expresado su respaldo. Entiendo que en diversas oportunidades ha tocado el tema con el señor presidente, pero no hubo medidas ”, comentó a La República.

El ex titular del Mininter manifestó que tuvo una conversación con Vásquez Chuquilín en la que se tocó el tema de su renuncia. La titular de la PCM mostró su preocupación al respecto.

“He mantenido comunicación por chat, porque no se puede presencialmente. Luego de la presentación de mi carta de renuncia, la premier me ha manifestado que está muy preocupada y ha alertado de este grave problema al señor presidente de la República ”, dijo.

Sin embargo, Guillén comentó que no ha tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República, ya que “ha estado en el interior del país cumpliendo sus funciones”.

Guillén: Castillo me ofreció respaldo e independencia, pero no se ha cumplido

El ex ministro del Interior aseguró que, cuando fue convocado por Pedro Castillo para asumir dicha cartera, el presidente le prometió respaldo a su labor. Sin embargo, tras el silencio del mandatario sobre las desavenencias con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, el exfiscal supremo considera que “eso no se ha cumplido”.