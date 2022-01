Avelino Guillén: “Espero que el presidente tome las decisiones que le convienen al país”

Guillén explica que presentó su renuncia al cargo de ministro del Interior porque el presidente Castillo no respaldó su propuesta de pasar al retiro al director de la Policía, pese a que lo alertó de que los cambios que Gallardo pretende restarían eficiencia a la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

¿Cómo se siente tras haber presentado su renuncia?

Me siento en calma, después de una larga batalla. Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho, ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía. Me siento en calma porque, a pesar de todas las limitaciones y enormes retos, alcanzamos los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto. Asumir esta cartera es un reto descomunal, no solo por lo que tienen al frente, sino por los enemigos internos, que son los más peligrosos. Pusimos a andar una estrategia para enfrentar el delito. Nos propusimos conseguir el respaldo de la Policía, levantarles la moral para que sean la principal herramienta en el combate a la delincuencia, y cuando lo logramos, a partir de mediados de diciembre, se desencadenaron numerosos operativos policiales de gran magnitud, porque la Policía se sentía respaldada, motivada y alentada para cumplir su misión constitucional.

¿Sintió también cercanía de parte del director de la Policía, el general Javier Gallardo?

Con él tuvimos una buena relación al inicio en el tema protocolar. La discrepancia surge al momento de los pases al retiro y las asignaciones de cargo.

Le presentó una propuesta que para usted no era la más correcta, ¿no es así?

En el caso de los pases a retiro, estaba disponiendo la salida de oficiales que a mi criterio eran valiosos. La Policía no se puede dar el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros, que se han formado a lo largo de los años. Es como una selección de fútbol. No puede desprenderse de un futbolista de primer nivel por un capricho, guerra de códigos, argollas u otras situaciones extrañas. Yo he defendido la institucionalidad .

¿Qué observó de esa lista?

Por ejemplo, el pase al retiro del general Víctor Patiño, el número 3, que es un estratega, tiene claro cuáles son los objetivos de la Policía y defiende la institucionalidad; el general Vicente Tiburcio, de la Dirincri, que según muchos connotados especialistas es el policía que conoce más de investigaciones; el general Óscar Arriola, de la Dircote; el general Víctor Lostanau, responsable de la formación en las escuelas de la Policía a nivel nacional, que tiene una visión del nuevo policía al 2030. ¿Íbamos a pasar al retiro a oficiales de ese alto nivel? Eso era inaceptable.

Y pidió cambiar esa lista...

Yo no podía dar cuenta al señor presidente de esa lista. Nosotros quisimos impedir la salida de buenos policías. No dijimos ‘pongan este para que se vaya’. Que quede bien claro. Se reestructuró la lista, y se respetó el 85% al 90% de lo que propusimos. Eso fue en diciembre, Después vino el tema de asignaciones de cargo, en enero.

Un sector de la Policía cree que usted no respeta las decisiones del comando policial...

No es así. Lo que siempre he defendido es el rol del ministro del Interior, no es un tramitador del comando policial, sino que evalúa y da su opinión, sino sería una mesa de partes del mando policial y eso es inaceptable. Yo estoy obligado, por la ley, de ilustrar al señor presidente cuáles son los oficiales que considero que no puede desperdiciar la institución policial. Es un deber ético dar mi opinión. Me han hablado de otros ministros que recibían las propuestas en sobre cerrado y las abrían recién en presencia del presidente para que las firme. O sea, eludían el tema. Eso no lo puedo hacer.

El problema vino por la asignación de cargos. ¿Qué objetó en concreto?

Que no era una propuesta del alto mando policial en conjunto, es decir, tomada por los generales Gallardo, Parra y Patiño, sino que era solo del comandante general. Así como las propuestas de ascensos y pases a retiro son hechas por comisiones, ¿por qué no es lo mismo con la asignación de cargos? Tanto más si los puestos del alto mando no iban a estar en discusión. Los tres debieron opinar, consensuar y hacer una propuesta institucional. Conversé con los generales (Parra y Patiño) y me dijeron que ellos no intervinieron en la elaboración de esa lista. Además, consideramos que debió darse un mínimo de motivación sobre los cambios de cargos. Eso tampoco se dio. Entonces, se lo comenté al señor presidente y ante la persistencia del señor comandante general consideré que la única salida posible era su pase a retiro.

¿Eso le explicó al presidente el 14 de enero?

Ese fue el último día que hablamos del tema, comenzamos a hablar de eso el 10 de enero, y conversamos seguido, pero como el general Gallardo persistía en su relación global de asignación de cargos, y no aceptó que sea una propuesta del alto mando policial y esté motivado, se dio un impase. La solución que le planteamos al señor presidente es su pase al retiro y propusimos al teniente general Parra como nuevo comandante general de la Policía, y al general Patiño como subcomandante o jefe del estado mayor de la Policía. El presidente quedó en evaluarlo rápidamente, me dijo que me iba a convocar el 16 o 17, pero no lo hizo. Posteriormente pedí una entrevista con él, pero no fui programado.

Se aferra. Director de la Policía, Javier Gallardo. Foto: Antonio Melgarejo/La República

¿Conversó con la premier sobre este tema?

Claro. Yo tengo un deber con la presidenta del Consejo de Ministros, y tengo que darle cuenta. Le hice ver la situación de crisis. Siempre me ha expresado su respaldo. Entiendo que en diversas oportunidades ha tocado el tema con el señor presidente, pero no hubo medidas.

¿Ha hablado con ella luego de presentar su renuncia?

Sí. He mantenido comunicación por chat porque no se puede presencialmente. Luego de la presentación de mi carta de renuncia, la premier me ha manifestado que está muy preocupada y ha alertado de este grave problema al señor presidente de la República.

¿Y el presidente se ha comunicado con usted?

No. Para nada. Entiendo que ha estado en el interior del país cumpliendo sus funciones.

Cuando fue convocado por el presidente, ¿le ofreció independencia en el cargo?

Al momento que me ofrece el cargo, el señor presidente me ofrece respaldo a mi gestión y a la independencia en el ejercicio del cargo, y eso no se ha cumplido. No ha respaldado mi gestión frente a esta crisis y ante esa situación no me quedaba otro camino que la renuncia porque mi presencia resulta un escollo para la solución de un problema que está por encima de nosotros, como es la Policía, que es fundamental para la lucha contra la delincuencia. Agudizar la crisis apunta a dañar los planes y estrategias de seguridad ciudadana. Si el presidente no se siente cómodo conmigo, es preferible que tenga la libertad de elegir a las personas con las que él realmente quiere trabajar.

¿Se siente defraudado del presidente?

Le deseo al presidente, de todo corazón, lo mejor. Me hubiera gustado conversar con él sobre temas de política, darle algunos alcances. El país no se puede manejar como un sindicato. Creo que tiene que cambiar de estrategia. No puede ir permanentemente atizando confrontaciones, peleas internas, creando conflictos. No puede esperar que las cosas lleguen al borde del precipicio para recién pretender tomar acciones, porque el país no es un laboratorio de ensayo. Tiene que rodearse de gente con trayectoria política que le asesore con lo mejor para el país. Tiene que fijarse determinadas metas, en cómo quiere que lo recuerde la ciudadanía, y olvidarse de la guerra interna que se da, como si fuera una guerra de sindicatos.

¿El presidente no escucha a su gabinete?

Por momentos me da la impresión de que no escucha ni a la premier. Se produce un vacío. Lo importante en política es saber escuchar a todos, tomar decisiones y asumirlas. Tiene un excelente ministro de Economía, un buen ministro de Salud, por mencionar algunos, y deben merecer mayor reconocimiento.

Parece que hubiera consejeros en la sombra a los que más escucha el presidente...

Eso es indudable. Hay gente que lo asesora y a él le gusta eso. No te puedo tomar juramento como ministra y al día siguiente decir que se está evaluando tu permanencia y que recibo consejos de otros. Es la primera vez en la historia que un campesino gana un proceso electoral, y tiene responsabilidad de hacer un buen gobierno.

¿No se rodea de personas adecuadas?

No veo asesores que lo aconsejen bien. Quien le dijo que dé la entrevista a CNN no es su amigo ni buen consejero. Lo que le falta al presidente es un buen equipo de asesores, establecer diálogo, confianza en su premier, tener largas jornadas de trabajo con sus ministros, y evaluación política. Debe dejar los gabinetes en la sombra, eso de reunirse permanentemente con líderes políticos, ofreciéndoles tu plaza, como si fuera una subasta. ¿Cómo puedes trabajar así? Hay un sector del Congreso que tiene un solo objetivo, que es la vacancia, y frente a eso hay que establecer estrategias, y la única forma de revertirlo es con mejor calidad de trabajo.

¿Qué esperar del presidente si mantiene a Gallardo como director de la Policía, pese a las denuncias de que sus cambios generaron problemas de personal en las comisarías?

Yo espero que el presidente tome pronto las decisiones que más le convienen al país. ❖

“Exigimos más patrullaje, pero trasladan a los policías”

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de renunciar ahora, sin esperar más?

Recibía noticias con cierta frecuencia de que el presidente ya iba a resolver el tema. Lo último que escuchamos fue que el viernes iba a hacerlo, pero después me enteré del viaje de madrugada a Áncash, así que entendí que esto no daba para más. Gatilló mi decisión el hecho de que la crisis en la Policía Nacional se estaba acentuando: la parálisis en la Diviac con el recorte de personal calificado, de presupuesto; el problema con la Región Policial Lima, con los cambios y traslados por centenares, desabasteciendo a las comisarías. No entiendo cuál es el propósito. Si nosotros exigimos mayor patrullaje en las calles para combatir la inseguridad, de dónde van a sacar policías si los están trasladando.

Parece un sabotaje...

Debe pensarse qué consecuencias traerá cada medida. Si usted traslada a oficiales altamente calificados que conocen casos de corrupción, esas investigaciones se van a paralizar; para evitarlo se tiene que pensar en un reemplazo inmediato. Pero eso no ha ocurrido. Se saca oficiales a cargo de carpetas de investigación y, al no designar un reemplazo, genera una parálisis, y lo grave es que, al ser los plazos perentorios y al vencerse los plazos de investigación, los temas van a terminar en impunidad porque se van a archivar al no hacerse las investigaciones. ¿Quién es responsable de eso? Ante la gravedad de la crisis policial, decidí dar un paso al costado porque mi presencia estaba impidiendo que el presidente de la República tome una decisión en relación a este problema. Me había convertido en un escollo. Prefiero ser consecuente con mis palabras, porque si hablo de defender y respetar a la Policía, tengo que demostrarlo en los hechos. Prefiero irme a un costado para que, con otro ministro o ministra, esto se solucione.

¿Le explicó al presidente que los cambios que quiere hacer el general Gallardo afectaría el patrullaje en las calles, que ofreció para luchar contra la seguridad ciudadana?

Se le ha explicado sobre la necesidad de contar con los mejores policías en las unidades de mayor responsabilidad. Él lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo. Me voy tranquilo con mi conciencia, viendo la manera de aportar a mi país sin necesidad de un cargo público.