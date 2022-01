Rocío Silva Santisteban exhorta pronunciamiento de Castillo tras renuncia de Guillén

Tras la renuncia de Avelino Guillén como titular del Ministerio del Interior el pasado viernes 28 de enero, mucho se comentó sobre la postura de Pedro Castillo, quien aún no ha declarado al respecto. Es así que la abogada Rocío Silva Santisteban se ha pronunciado vía Twitter y exigió que Castillo emita su pronunciamiento y aclare si brindará o no su apoyo al exministro Guillén.

En esa misma línea, Santisteban comentó sobre las posibles acciones que tomaría Castillo si es que llegara a pronunciarse. Al momento se sabe que la primera ministra Mirtha Vásquez ha manifestado su apoyo.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre cómo podría tomar eso el jefe de Estado, pues existe una posibilidad de que Castillo apoye al general Gallardo. Según Santisteban, Castillo incluso podría darle la espalda a la propia titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Avelino Guillén presentó su renuncia el día de ayer y hasta esta hora del sábado en la noche no hay respuesta. La premier Mirtha Vásquez lo apoya, pero no sabemos si Pedro Castillo Terrones lo va a hacer o va a mantener al general Gallardo. O va a sacar a los dos. O a los tres. Así no juega Perú”, se lee en el Twitter de la excongresista.

Guillén se pronunció respecto a Pedro Castillo

El renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, contó en entrevista con La República los detalles sobre su dimisión al cargo y manifestó que estaba a la espera de que el jefe de Estado, Pedro Castillo, respaldara su posición con respecto a los desacuerdos con el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo Mendoza.

“Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho. Ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”, mencionó Guillén.