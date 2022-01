Sánchez pide “seguir poniendo por delante la seguridad ciudadana” tras renuncia de Guillén

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció tras la renuncia del titular del Interior, Avelino Guillén, quien decidió presentar su dimisión al cargo luego de no encontrar respaldo del presidente Pedro Castillo en las disputas con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, sobre los ascensos en dicha institución.

“Ayer, llegando por Tarapoto, tomo conocimiento de ello (renuncia de Guillén). Creo que, de confirmarse esta decisión, corresponderá al señor presidente evaluar para seguir poniendo por delante —más allá de nombres, encuentros o desencuentros— esta gran prioridad de la seguridad ciudadana”, dijo Sánchez en diálogo con RPP.

El también congresista de Juntos por el Perú precisó que el jefe de Estado aún no se ha comunicado con los integrantes del Consejo de Ministros, debido a que se encuentran en diferentes regiones del país cumpliendo compromisos.

“El presidente ha estado todo el día en la región Ancash (...) Esta situación ameritará que el señor presidente de la República tome conocimiento a detalle y al momento poder precisar una decisión en torno a esta eventual puesta a disposición. No me he comunicado con el ministro”, agregó.

Avelino Guillén renunció tras no recibir respuesta de Pedro Castillo

El renunciante ministro del Interior Avelino Guillén presentó el último viernes su carta de renuncia al cargo luego de discrepancias con el jefe de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, en el tema de los ascensos en dicha institución.

Guillén Jauregui no estaba de acuerdo con que se diera de baja a personal de la PNP que consideraba estaba capacitado para seguir sirviendo, así como tampoco estaba conforme con determinadas promociones recomendadas por Gallardo.

Por ello, el aún titular del Interior se reunió con el presidente Pedro Castillo a fin de que este le mostrará su apoyo y acordar separar a Gallardo de la institución policial. El jefe de Estado le afirmó que evaluaría sus recomendaciones; dos semanas después, no hubo respuesta por parte del mandatario.