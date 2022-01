Reunión de Jaico con Repsol no generaría una nueva crisis política para Castillo, según analistas

El jueves 27 de enero se dio a conocer que el secretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, se reunió con representantes de la empresa Repsol en la sede de la embajada de España en Perú, el lunes 24 de enero, hecho que fue confirmado por la propia trasnacional a través de un comunicado al día siguiente de la noticia.

Dicho encuentro se llevó a cabo entre el funcionario y los empresarios en plena crisis ecológica por el derramamiento de petróleo en el mar de Ventanilla. En un primer momento, se informó que el presidente Pedro Castillo no estuvo al tanto. Sin embargo, fuentes de Palacio de Gobierno confirmaron que el mandatario tenía conocimiento de la cita.

Luego de tres días de confirmarse la reunión, que casi pasa desapercibida, ¿esta afectaría la imagen del jefe de Estado?

Al respecto, la politóloga María Paula Távara consideró que sí podría afectar la imagen del presidente Pedro Castillo. Sostuvo que en el actual contexto que se encuentra el mandatario, el cual es acusado de ser poco transparente, generaría suspicacia. Incluso, mencionó que reforzaría la idea de que el Gobierno no toma sus decisiones con transparencia.

“En otros contextos de mayor transparencia o de confianza en el Gobierno, uno podría pensar que esta reunión pudo tener el objetivo de apresurar algunas decisiones o alguna advertencia. Pero estamos en un escenario donde más bien genera suspicacia. (...). Podría reforzar la idea de que es un Gobierno en el que las decisiones no se toman con la mayor transparencia”, comentó la especialista en diálogo con La República.

Sin embargo, la analista política indicó que la revelación de la reunión de Jaico con representantes de Repsol es poco probable que cause una crisis política desde el Legislativo, pero no descartó que pueda debilitar la gestión de la emergencia ecológica.

“No estoy segura de que esto conlleve a una crisis, porque los intereses económicos vinculados a la empresa son transversales. Entonces, no sé si la oposición tendría intenciones para movilizarse contra Repsol o utilizar a la empresa como excusa para generar una crisis política. (...). Es improbable que el Congreso aliente nuevamente a una moción de vacancia, pero con este Parlamento nada es imposible ”, dijo.

Por otro lado, David Sulmont, especialista en Ciencias Políticas, expresó que, si bien no le parece negativo que el secretario del Despacho Presidencial se haya encontrado con representantes de la trasnacional española, la cita evidencia problemas en las estrategias de comunicación del actual Gobierno y en el manejo de las reuniones que pueda sostener el presidente o algún representante de Palacio.

“Frente a este tema parece razonable haya reuniones con la empresa. De repente, con la embajada porque puede ayudar. En principio, no es malo que se reúna. Lo que sí me parece que genera problemas es que no hay una estrategia adecuada para estas reuniones y cómo comunicarlas”, opinó a La República.

Al igual que Távara, el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú consideró poco probable que con este episodio pueda conllevar a una nueva crisis política. No obstante, indicó que de presentarse algún tipo de cuestionamiento, quien tendría que responder sería el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.

“No creo que pueda conllevar a una crisis política. De haberlo, quien tendría que responder sería el ministro del Ambiente, quien es el responsable político de tal manejo”, puntualizó.