Salhuana considera que la interpelación al ministro González “carece de sentido”

El vocero y congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se pronunció sobre la interpelación que tratará el Congreso este lunes 31 de enero contra el titular de la cartera de Energía y Minas. De esta manera, mencionó que la renuncia de Daniel Salaverry a la presidencia del directorio de Perupetro ocasionaría que no sea necesario el proceso interpelatorio contra el ministro Eduardo González.

En declaraciones para Exitosa, dijo que: “ Habiéndose producido la renuncia de Daniel Salaverry, la interpelación, de alguna manera, carece de sentido. El motivo principal de la presencia del ministro no es necesario. Digamos que se ha extraído la materia -como mencionaríamos en temas jurídicos-, carecería de sentido ”.

Asimismo, el congresista aseguró que las bancadas del Congreso que pretenden dar un paso adicional contra Gonzáles Toro deberán formular esto para que sea evaluado posteriormente.

Interpelación contra el ministro del Energía y Minas

El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, por disposición de María del Carmen Alva, citó a sesión del pleno este lunes 31 de enero a partir de las 10.30 a. m. En dicha jornada se interpelará al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, por la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro.

El titular del Minem deberá responder las 10 preguntas del pliego interpelatorio, cuyo objetivo principal es conocer los motivos y razones por las que nombró al excandidato presidencial como jefe de la ya mencionada institución.

El último jueves, González Toro negó haber tenido conocimiento de que Salaverry Villa ingresaba a la sede de Perupetro, así como las gestiones que hizo como presidente del directorio de la entidad estatal.

“Perupetro no está en mi local; lo que ocurre ahí es independiente. Tendrán que informar (sobre acciones de Daniel Salaverry), pero no estoy inspeccionando todos los días Perupetro. No sabemos lo que pasa en otra institución, así sea adscrita a nosotros. No sé lo que pasa en la entidad ahorita. No tengo la obligación de estar conectado”, declaró en conferencia de prensa