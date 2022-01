RMP: “Tenemos criminalidad organizada dentro de la PNP y el presidente no hace nada”

Para Rosa María Palacios, la situación dentro del Ministerio del Interior es grave. Según un informe de IDL-Reporteros: El sombrero y el avestruz , la crisis en la Policía Nacional del Perú se agrava cada vez más por la falta de voluntad de Pedro Castillo de discutir la destitución del comandante general de la Policía, planteada hace 13 días por el titular del Mininter, Avelino Guillén.

Javier Bueno, ex subcomandante de la PNP, advirtió sobre la posible venta de ascensos. De acuerdo a su versión, un coronel podía pagar hasta 25.000 dólares para conseguir su promoción a general.

El medio periodístico liderado por Gustavo Gorriti habría podido confirmar esta modalidad.

RMP sostuvo que esta venta de ascensos se ha dado mediante operadores en Palacio de Gobierno.

El reportaje señala a cuatro personajes: Bruno Pacheco, ex secretario del Despacho Presidencial; el comando general de Javier Gallardo; el coronel PNP Edward Zorrilla, y el general PNP Jorge Angulo.

Este último, de acuerdo al reportaje, habría recibido 1.600 solicitudes de suboficiales de comisarías para un cambio de colocación a ubicaciones más rentables. Los pedidos habrían sido enviados por el coronel Zorrilla y se cobraría al rededor de 5.000 soles.

A su turno, Palacios señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha debatido el tema con Avelino Guillén pese a las denuncias y pruebas que acreditarían el caso.

Agregó que Javier Gallardo estaría esperando la salida de Guillén de la cartera del Ministerio del Interior y que el Gobierno lo reemplace por alguien que funcione como una “fachada”.