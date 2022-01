Precandidato de Renovación Popular registra deudas por pensión de alimentos

El precandidato a la alcaldía de La Molina con el partido Renovación Popular, Diego Uceda-Guerra García, tiene un proceso en curso desde el año 1997 por no pagar pensión alimenticia al hijo que tuvo con la ciudadana -y demandante desde entonces- Diana Arias Stella Diez.

El caso, que ya lleva casi 25 años sin concluir y cuyo periodo en el Poder Judicial es el mismo que tiene de edad el hijo del político, está siendo visto por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, que dirige el juez Julio Almeyda Quintana.

El 2 de diciembre pasado, el magistrado acogió el reclamo de Arias y sostuvo en una resolución judicial a la que accedió este diario que Uceda dejó de pagar S/48.500, que corresponde al periodo de mayo de 2010 a mayo del 2019. “No hubo ningún acercamiento en todo este tiempo ni conmigo ni con mi hijo”, explica Arias para esta nota.

El actual precandidato con el partido de Rafael López Aliaga solo pagó por un corto tiempo en el año 2011, pero desde entonces no ha continuado cumpliendo con sus obligaciones. Además, desde 1997 a 2010, tampoco ha cumplido con alcanzar el monto de S/450 mensuales que le correspondía dar a su hijo.

Por otra parte, según reportó en 2011 el medio Diario 16, cuando Uceda era vocero del partido Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda Lossio, el actual precandidato de Renovación Popular ya había sido declarado deudor moroso.

En la resolución de diciembre del juez Almeyda Quintana ordenó que se paguen los S/48.500 y que, en caso contrario, Uceda sería declarado deudor alimentario moroso. Hasta la fecha, al precandidato por La Molina no se le ha incluido en dicho registro .

“No entiendo por qué el juez hasta ahora no hace nada, todas las semanas pido cita con él y me dicen solamente que está viendo el tema. Hasta ahora no lo inscriben [a Uceda en el registro de deudores] y yo pedí eso en noviembre del año pasado”, agrega Diana Arias.

Pasado político

Uceda Guerra-García ha postulado recientemente en 2021 con el partido Avanza País, de Hernando de Soto, para ser congresista, sin éxito, pero antes, había comenzado su carrera política con Acción Popular, para luego en 1992 apoyar el autogolpe de Alberto Fujimori.

En el 2002, fue candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana con Vamos Vecino, movimiento que respaldó la tercera reeleción de Fujimori en el gobierno. Esta alianza electoral luego cambió de nombre a “Sí cumple”.

Uceda se incorporó en el 2004 a Solidaridad Nacional y, posteriormente, al partido Contigo, agrupación con la que postuló al Congreso de la República el 2020, sin éxito. Según los registros oficiales, Uceda mantiene su afiliación a Renovación Popular.