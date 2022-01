Congresista María Agüero dio positivo para COVID-19

La congresista de la bancada oficialista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, anunció esta tarde que dio positivo a COVID-19 y que guardará el descanso médico respectivo hasta cumplir con su recuperación. La legisladora agregó, sin embargo, que no bajará la guardia y continuará con sus deberes asignados.

“Debo informar que he dado positivo a COVID-19, por eso, guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Agüero Gutiérrez se suma así a una considerable lista de políticos que se han visto afectados por la COVID-19 durante el desarrollo de la tercera ola. Uno de los últimos casos fue el de la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez.

Mirtha Vásquez da positivo a COVID-19 en prueba de antígenos

El último martes 25 de enero, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, dio positivo a prueba de antígenos para el diagnóstico de COVID-19. La primera ministra señaló que se encuentra con síntomas leves, pero estable.

Asimismo, la PCM detalló mediante un comunicado que Vásquez Chiquilin continuará realizando sus labores correspondientes hasta tener los resultados de una prueba molecular.

“Luego de realizarse una prueba de antígenos para el diagnóstico de COVID-19, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha dado positivo al coronavirus. La premier se encuentra con síntomas leves pero estable, y cuenta con las dos dosis de la vacuna, además, de la dosis de refuerzo”, se lee en el pronunciamiento