Iván Duque: “Logramos llevar las relaciones con Perú al punto más alto que han estado en su historia”

Este año Colombia toma un nuevo rumbo. En sus calles, se siente la incertidumbre por la persona que manejará los nuevos destinos políticos de la nación. Para responder sobre este proceso y el fin de su mandato, el presidente Iván Duque nos recibe en Palacio de Nariño. Además, habla sobre otros temas que interesan a la región.

Se acerca el día final de su mandato. ¿No teme que a su salida deba responder ante los tribunales o comisiones investigadoras del Congreso?

Es muy importante poner las cosas en perspectiva. Yo espero llegar el 7 de agosto con una satisfacción muy grande. Primero, de haber sido el presidente que logró liderar el Gobierno de mayor inversión social en la historia de Colombia. Segundo, de haber podido dejar a Colombia con un plan de vacunación masiva, gratuita y equitativa. Tercero, haber dejado la mayor inversión y entrega de kilómetros en un periodo presidencial y haber logrado dejar para nuestro país la matrícula gratis para el 97% de estudiantes de las universidades públicas de Colombia.

PUEDES VER: Cancillería del Perú condena atentado contra la policía de Cali en Colombia

Usted también fue el presidente que le tocó enfrentar las protestas en Colombia que dejaron 18 muertos. Esto fue consignado en un informe enviado a la Corte Penal Internacional. Por ello le pregunto si es que no teme responder a la justicia a la salida del Gobierno.

Yo he sido una persona respetuosa de los derechos humanos que siempre ha obrado con la Constitución y la ley. Quien quiera conocer cuáles fueron todas las decisiones que se tomaron durante los momentos más álgidos, siempre se han hecho puestos de mando unificados y se han hecho con la presencia de las autoridades locales, porque siempre se ha respetado que los responsables del orden público local son las autoridades locales y se les ha dado todo el apoyo. De hecho, cuando hay cualquier conducta individual de un miembro de la fuerza pública que viole los derechos humanos, la Constitución y la ley, soy el primero que levanta la mano para acusar y llamar a que se apliquen todos los protocolos de investigación para determinar responsabilidades. Entonces, yo tengo mi conciencia tranquila de que siempre he obrado en el servicio público de manera honorable y transparente.

¿Ahora se requiere entonces iniciar un nuevo camino entre la Policía y la población?

Lo importante es que, en Colombia, la mayoría de la población colombiana, estruendosamente, quiere a su Policía y a su Ejército y respalda la legalidad. Por supuesto, cuando haya alguna actitud de un individuo que haga parte de la fuerza, que desdiga del honor militar y del honor policial, por supuesto que ahí se le tiene que aplicar todos los correctivos.

¿Usted previó que al término de su Gobierno las encuestas serían desfavorables en cuanto a su aprobación?

Yo nunca he gobernado por encuestas. He tenido encuestas buenas y encuestas malas. Cuando me lancé a la presidencia de la República duré varios años sin aparecer en las encuestas, aun así, logré la mayor votación en la historia de Colombia. Por eso siempre he mantenido humildad. Cuando las encuestas salen buenas, se trabaja el triple y cuando salen malas, igual.

El mandatario colombiano espera visitar Chota, junto con Pedro Castillo, antes de concluir su mandato. Foto: EFE

¿No realiza usted alguna mea culpa?

Uno siempre está haciendo un ejercicio de evaluación y cuando deje la presidencia ya se estará escribiendo sobre todas las grandes decisiones de gobierno. Seguramente en ese momento tendré muchas más oportunidades para hacer reflexiones puntuales de cosas que se pudieron haber hecho mejor o que se pudieran haber hecho antes.

¿Es momento para un Gobierno de izquierda?

Esos son debates que a uno no le hacen sentir. Hay debates que a uno sí lo hacen sentir. El debate entre los demagogos y los pedagogos. Los demagogos venden pan para hoy y hambre para mañana. Los del discurso de expropiación, los que venden cantos de sirena, pero luego destruyen las instituciones y los pedagogos somos los que creemos en las soluciones basadas en el esfuerzo, en el respeto a la legalidad, en el respeto a la institucionalidad.

¿Qué ha podido aconsejarle al presidente Castillo?

Entre presidentes no nos damos consejos. Entre presidentes conversamos sobre muchos temas. Y yo celebro que el presidente Castillo haya visitado Colombia, que hayamos tenido un gabinete binacional fructífero. Yo de hecho espero estar antes de terminar mi mandato en Chota, donde tendremos el gabinete binacional entre Colombia y Perú y acá lo que hemos visto en la conversación de la Alianza del Pacífico, en la conversación a través del bloque andino, pero sobre todo en la relación bilateral, es que Colombia y el Perú comparten inversión, comparten exportaciones y tienen en este momento la posibilidad de generar confianza sobre la estabilidad macroeconómica. Yo creo que en la medida en que el presidente Castillo mantenga un mensaje consistente y coherente con darles garantías a la inversión, eso le va a ayudar a sacar adelante su agenda social.

Colombia está ahora en los ojos del mundo por la Cumbre del Pacífico, que además ya necesitaba un reimpulso.

Durante la presidencia pro tempore que he podido ostentar, nosotros vamos a dejar el mensaje de la llegada de Singapur y también muy avanzada la incorporación del Ecuador. Algo que en el pasado también desarrolló el presidente Sebastián Piñera. En esta presidencia pro tempore ver que las cosas que se soñaban están ocurriendo también nos permite a nosotros ver con un gran sentido de urgencia la importancia de consolidar ese bloque, porque es un bloque que tiene un peso importante en el comercio interregional, porque es un bloque que tiene un peso importante en las economías latinoamericanas y porque representa una gran apuesta para ir regulando y consolidando mercados.