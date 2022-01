Hildebrandt: “El Perú no merece que su presidente se disfrace de pobre diablo”

El periodista César Hildebrandt hizo un repaso por las entrevistas que brindó el presidente de la República, Pedro Castillo, y opinó que en la conversación que tuvo con Fernando del Rincón de CNN demostró que “no tiene ayuda de nadie” y que “tampoco tiene la dignidad de su cargo”, pues como representante constitucional de la Nación, en aquella entrevista solo parece haber hablado a título propio.

“ El Perú no merece que su presidente se disfrace de pobre diablo. La ignorancia puede conmover. La indignidad solo produce rechazo ”, publicó en el semanario Hildebrandt en sus trece.

Además, señaló que Castillo es una amenaza ya que “no tiene ningún plan de ningún signo para la crisis permanente que vivimos”, pero lo más grave radica en que el mandatario “no es consciente de su situación”.

“ Castillo apela al pueblo, pero resulta que parte del pueblo lo ha abandonado y ahí están las cifras de las encuestas y el griterío que ya se escucha en calles y plazas . En todo caso, un par de libros habrían bastado para hacerle saber que buena parte del pueblo adoró a Hitler”, acotó.

En este sentido, el periodista consideró que para el jefe de Estado, que “jacta de su aversión por el conocimiento”, resulta “fácil y rentable” confundir lo que la ciudadanía necesita con “los desvaríos” de algunos que buscan venganza.

“Castillo no es el comunista que la derecha denunció como peligro. No es el senderista que el Movadef nos metió de contrabando. Castillo es un profesor de primaria que habla un mal castellano y que carece de cualquier brillo y que un día sintió que alguien, desmedido, le tocaba la puerta: era el azar con cara de ánfora, la suerte con mueca de ironía, el gordo de la navidad”, acotó.

Hildebrandt responde a críticas por entrevista

César Hildebrandt también se refirió a aquellos que criticaron la entrevista que le realizó al presidente, y dijo que ello le tenía “sin cuidado”, pues hace mucho tiempo que “el coronavirus peruanísimo de la mezquindad” ya no le afecta.