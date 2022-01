Boluarte: Espero que declaraciones de Castillo sobre Bolivia no sean pretexto para golpe de Estado

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre las declaraciones que dio el presidente Pedro Castillo durante una entrevista con Fernando del Rincón en CNN, donde deslizó la posibilidad de consultar a los peruanos sobre si estarían a favor de darle acceso al mar a Bolivia. La funcionaria manifestó que espera que lo dicho por el mandatario no se use como una excusa para promover una nueva vacancia.

“Me he reunido con el presidente y hemos conversado sobre este tema. El presidente me ha ratificado que él en ningún momento ha tenido la intención de ceder territorio de nuestro mar peruano . Nuestra soberanía nacional, tanto de nuestro cielo y de nuestro mar, está totalmente garantizada en el Gobierno de Pedro Castillo”, declaró para la prensa.

Asimismo, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social se refirió a la moción que presentó el último jueves 27 de enero la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz, donde se pide exhortar al mandatario a renunciar de manera irrevocable al cargo “por el bien moral de la nación”, en base a lo dicho en la conversación con Del Rincón.

“Respecto al Congreso, yo creo que siempre ha estado buscando una palabra mal dicha, una interpretación de lo que el presidente diga o haga, para buscar la vacancia y ahora, lo que es más crítico, pedir la renuncia inmediata. Creo que no es novedad que el tema de la vacancia y la renuncia no es novedad para nosotros, siempre ha estado en agenda”, sostuvo Boluarte Zegarra

“ Espero que no sea un pretexto para dar un golpe de Estado, no con todos los congresistas, sino de algunos que no aceptan haber perdido las elecciones. Llamo a la reflexión a aquellos parlamentarios para que depongamos estas ideas golpistas y trabajemos por el país”, agregó.

Sobre Carlos Jaico

En otro momento, la vicepresidenta Dina Boluarte lamentó el encuentro a escondidas, que se suscitó el 24 de enero en la Embajada de España, entre el secretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, y los representantes de la empresa Repsol. Ante esto, señaló que el jefe de Estado tendrá que actuar en las próximas horas.