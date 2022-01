Gutiérrez sobre Castillo: Veremos si estamos ante un hombre que pide ayuda o un irresponsable

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó algunas de las frases dichas por el presidente de la República, Pedro Castillo, durante una entrevista para la cadena internacional CNN el último lunes en Palacio de Gobierno.

En diálogo con el periodista mexicano Fernando del Rincón, el titular de la Defensoría del Pueblo se refirió al momento en que Pedro Castillo señaló que “nunca se formó como político” y que está en “un proceso de aprendizaje” en la presidencia de la República.

“ En esa frase veo un llamado, una convocatoria de ayuda de las demás instituciones , de las fuerzas vivas del país, para colaborar con una persona que se ve desbordada por una enorme responsabilidad. Esa es mi primera lectura”, declaró.

En ese sentido, Gutiérrez dijo esperar que el jefe de Estado “se deje ayudar”, tras admitir su falta de preparación en la política.

“No me exagera la posibilidad que también pudiéramos estar ante un hombre que (aparte de estar pidiendo ayuda); no obstante, conoce (también) la enorme responsabilidad que significa dirigir un país, y no lo asume con la importancia que ese desafío implica”, aseveró el funcionario.

“Yo creo que, en las próximas semanas, en los próximos meses, nos revelarán si estamos frente a lo primero. Es decir, un hombre que está pidiendo ayuda o un hombre que es un irresponsable ”, añadió.

Por otro lado, sobre los cuestionamientos al presidente por la designación de ministros, Walter Gutiérrez mencionó que “no existen facultades ilimitadas”.