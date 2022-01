Voceros de APP y Podemos: No vemos acciones contundentes por parte de Repsol

El Ministerio Público ha solicitado, esta mañana del 27 de enero, el impedimento de salida del país por 18 meses en contra del director ejecutivo de Repsol, Jaime Fernández–Cuesta, y otros funcionarios, entre los que se incluye a Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla - Repsol; Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Reyes Ruiz, gerente de Producción. Ello a raíz del derrame de petróleo originado en el mar de Ventanilla que hasta la actualidad ha afectado a más de 18 mil metros cuadrados de las playas.

De acuerdo con el documento presentado por el fiscal Ariel Tapia Gómez, “ es necesario ampliar la investigación por presuntos delitos de responsabilidad funcional , pues un desastre de las magnitudes que se ha presentado obliga investigar preliminarmente la responsabilidad de la fiscalización administrativa de la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Osinergmin y del OEFA”.

Ante la solicitud del Ministerio Público, los voceros de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y Podemos Perú, Carlos Anderson, saludaron la iniciativa y consideraron que el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla es un delito ambiental.

Eduardo Salhuana: “Es una medida pertinente porque no vemos acciones contundentes de Repsol”

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, manifestó a La República su aprobación con respecto a la solicitud del Ministerio Público para pedir el impedimento de salida del país a los directivos de Repsol. El parlamentario consideró que es una medida pertinente, ya que la petroquímica española no ha realizado acciones contundentes para enmendar su responsabilidad.

“Si es que el Ministerio Público lo ha solicitado y el Poder Judicial, que es el que dispone, ha emitido una resolución judicial en ese sentido, deben haber motivos que lo justifiquen. Creo que es una medida pertinente porque no estamos viendo acciones contundentes por parte de Repsol . No hay una mirada seria del tema. No están trayendo técnicos especializados de fuera, que es lo que corresponde de acuerdo a la magnitud de lo ocurrido”, aseveró.

Salhuana aseguró que se trata de un delito ambiental, pues ha habido una afectación directa del medio ambiente a raíz de una “negligencia por impericia”.

“Evidentemente. Hay una afectación directa del medio ambiente. No es doloso, pero es un hecho a título de culpa por negligencia por impericia. Porque es lo que ha sucedido es un tema técnico y las empresas toman las previsiones del caso, ya que cuentan con equipos y tecnología para estas situaciones. Tienen planes de contingencia que los implementan de inmediato. No ha sido uno o dos litros, se ha vertido una cantidad exhorbitante y creo que la respuesta de Repsol ha sido insuficiente ”, expresó.

Eduardo Salhuana es vocero de APP. Foto: Carlos Félix / La República

Carlos Anderson: “Repsol tiene el deber moral de asumir su responsabilidad y no lo ha hecho”

En esa misma línea, el vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, saludó la medida y enfatizó en que Repsol tiene la obligación moral de asumir su responsabilidad, situación que solo ha ocurrido de manera selectiva y tardía.

“Me parece muy bien. Tenemos que proteger a las personas. Tenemos a la empresa, cuya responsabilidad se verá luego de las investigaciones, pero no podemos negar que tiene responsabilidad. El grado todavía no sabemos. Pero tiene también el deber moral de asumir su responsabilidad y no lo ha hecho , sino de manera selectiva y tardía. Hay una situación en la que miles de pescadores acostumbrados a darle una calidad de vida digna a su familia que ahora se han visto sometidos a recurrir a ollas comunes por algo en lo que no tienen nada que ver. Me parece bien que tengamos las protecciones necesarias para que se haga justicia. Hago un llamado para que Repsol deje de hacer cálculos y se ponga a trabajar en lo sucedido”, manifestó en diálogo con La República.

Finalmente, calificó de “crimen ambiental” lo ocurrido en el mar de Ventanilla y lamentó que se haya visto afectado tanto el ecosistema como las personas que viven de él.

“ Yo creo que es un crimen ambiental. Por supuesto . Y tenemos no solo uno, sino dos que nos deja un ecosistema herido de muerte. No es solo limpiar las playas y ya. En esos ecosistemas viven muchas especies y nosotros, seres humanos, vivimos también de eso. Es una tragedia”, culminó.