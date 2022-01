Rubén Ramírez sobre caso Repsol: “Como Estado, sí hemos respondido”

Luego de doce días de haberse producido el derrame de 6.00 barriles de petróleo de Repsol, el panorama no parece prometedor. Este miércoles 26 de enero se reportó una nuevo vertimiento, según la Marina y la OEFA. No obstante la empresa española lo ha negado.

Rubén Ramírez, ministro del Ambiente, señaló que el primer reporte de Repsol, el pasado sábado 15 de enero, minimizó la situación. Pese a esto, la autoridad alegó que se convocó a la OEFA para hacer trabajo de campo.

“Acá hay ocultamiento de información por parte de la empresa”, denunció.

Agregó que el lunes 17 de enero visitó la zona afectada, donde hizo coordinaciones con la Policía Ecológica, OEFA, la Fiscalía Ambiental y el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro. Sin embargo, la empresa se hizo presente a partir del mediodía.

“Ellos nunca pensaron que esto iba a suceder. En general, el Perú no es un país petrolero, no tiene experticia en este manejo, pero ellos sí son una transnacional que tiene presencia en muchos países, y no debería su plan de contingencia solo estar en papel, debe estar en la parte operativa”, explicó.

Ramírez resaltó que el capitán del buque tanque Mare Doricum, el italiano Giacomo Pisani, ha declarado preliminarmente que no detectó ninguna anomalía en el mar, lo cual desbarata la teoría de Repsol del oleaje anómalo a consecuencia de la erupción volcánica en Tonga.

El titular del Ministerio del Ambiente informó que su cartera ha tomado una posición inflexible. En el proceso judicial y penal, han solicitado medidas coercitivas que garantizarán que los directivos de la empresa no solo estén presentes en la investigación, sino también en el proceso.

Asimismo, plantearán una acción civil para pedir una indemnización. Para esto la ONU cuantificará el daño ambiental, social y moral.

“Como Estado sí hemos respondido, aunque la empresa ha respondido en la medida de sus posibilidades. Nosotros a través de los skimmer del Sernam hemos tratado de poner una contención para frenar al avance del petróleo”, dijo.

Hasta el momento, Repsol ha incumplido dos medidas, según el ministro: la identificación de los puntos críticos y el recojo del sobrenadante en las aéreas protegidas. Acotó que las multas que se impondrán llegan hasta los 30.000 UIT.

Por otro lado, reveló que el Gobierno de Pedro Castillo estaría evaluando ofrecer un subsidio a las personas afectadas por el derrame de petróleo.