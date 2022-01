Titular del Minem sostiene que no sabía de ingresos de Salaverry a Perupetro

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, negó haber tenido conocimiento de que Daniel Salaverry ingresaba a la sede de Perupetro y que incluso había hecho gestiones como presidente del directorio de la institución estatal. El titular del Minem precisó que no es posible conocer todos los detalles de lo que ocurre en dicha empresa.

“Perupetro no está en mi local; lo que ocurre en Perupetro es independiente. Tendrán que informar (sobre acciones de Daniel Salaverry), pero no estoy inspeccionando todos los días Perupetro. No sabemos lo que pasa en otra institución, así sea adscrita a nosotros. No sé lo que pasa en Perupetro ahorita. No tengo la obligación de estar conectado”, aseveró este jueves en una conferencia de prensa.

De acuerdo con un informe de Panorama, el excandidato a la presidencia ingresó a la sede de Perupetro y realizó funciones como si ya hubiera asumido el cargo de presidente del directorio.

Ingresos de Salaverry a Perupetro

La Gerencia General de Perupetro informó que Daniel Salaverry había ingresado a las oficinas los días 10, 13, 14 y 17 de enero para sostener reuniones con funcionarios y para recibir una laptop, un celular y disponer de un vehículo con chofer.

Sobre ello, González Toro aseguró que ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso no comentó dichos detalles, ya que recién fue informado sobre esas gestiones luego de su presentación ante los parlamentarios.