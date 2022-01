Ipsos: 72% de peruanos afirma que Castillo se equivoca en mayoría de nombramientos de funcionarios

Una encuesta elaborada por Ipsos Perú y publicada este jueves 27 de enero en El Comercio sostiene que un 72% de peruanos considera que el presidente de la República, Pedro Castillo, se equivoca en la mayoría de nombramientos de funcionarios que integran el Gobierno. Por otra parte, solo un 19% opina que dichas asignaciones son acertadas.

Por otro lado, el estudio de Ipsos Perú señaló que un 63% de ciudadanos asegura que Pedro Castillo no dice la verdad cuando declara. No obstante, un 26% indicó que sí considera que el mandatario dice la verdad y otro 11% no precisó su opinión.

La encuesta también consultó a las personas si creen que el jefe de Estado está involucrado en casos de corrupción. En ese sentido, un 50% afirmó este hecho y u n 41% rechazó que Castillo Terrones sea corrupto . Asimismo, el 9% restante no precisó.

Ipsos Perú realizó el estudio del 22 al 24 de enero con un muestreo que abarcó 24 departamentos, más la Provincia Constitucional del Callao, 53 provincias, 63 localidades y 104 distritos. Asimismo, se analizó a una población de 1.213 personas.

Walter Gutiérrez opinó sobre entrevista de Pedro Castillo en CNN

Walter Gutiérrez cuestionó algunas de las frases dichas por el presidente Pedro Castillo durante una entrevista con CNN el último lunes. Foto: composición/GLR

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó algunas de las frases dichas por Pedro Castillo durante una entrevista para la cadena internacional CNN el último lunes en Palacio de Gobierno.

En diálogo con el periodista mexicano Fernando del Rincón, el titular de la Defensoría del Pueblo se refirió al momento en que Pedro Castillo señaló que “nunca se formó como político” y que está en “un proceso de aprendizaje” en la presidencia de la República.