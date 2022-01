Vizcarra: “Perú y 33 millones de peruanos no pueden ser tubo de ensayo para el presidente Castillo”

El exmandatario Martín Vizcarra se refirió a las declaraciones del actual jefe de Estado, Pedro Castillo, realizadas para un medio internacional, en las que admitió no haber sido preparado para ser político ni presidente. Vizcarra indicó que la máxima autoridad nacional no puede utilizar al Perú y a todos sus habitantes para ejecutar pruebas en su cargo; por tanto, exigió un mayor compromiso con la ciudadanía.

“No puede decir a estas alturas que como no está preparado o no ha recibido una inducción para ser presidente. Entonces (tenemos) seis meses con una serie de defectos y deficiencias en el Gobierno. El Perú y los 33 millones de peruanos no pueden ser un tubo de ensayo para el presidente de la República, para eso debe estar mucho más involucrado con la realidad , debe escuchar a la población y debe saber la problemática”, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Vizcarra Cornejo mencionó que, si bien una persona no puede conocer todo y existen temas que puede ignorar, debería rodearse de un Consejo de Ministros calificado y un personal especializado que le brinden las herramientas para actuar en beneficio del país.