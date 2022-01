Katy Ugarte sobre Repsol: “Es necesario que se revise esta concesión y ver que se sancione”

La congresista de la bancada de Perú Libre Katy Ugarte se pronunció luego de que el Ministerio Público solicitara impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández, para garantizar su presencia en el proceso penal por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. La congresista saludó esta decisión, pero aseveró que es importante que se tomen medidas más drásticas en contra de la empresa.

En ese sentido, la legisladora del oficialismo dijo, en diálogo con La República, que se debe revisar la concesión en La Pampilla que tiene Repsol y sancionar para que no pueda seguir trabajando en el país hasta que asuman las responsabilidades.

“Creo que en este aspecto nuestras autoridades están tomando la acción necesaria, puesto que este atentado grave contra la ecología y el medio ambiente realmente no tiene nombre, y es necesario no solamente que se le dé los 18 meses de impedimento de salida, sino también que se tenga que revisar esta concesión (con Repsol) y ver de qué manera sancionan, porque hemos escuchado que se quieren hacer los desentendidos y no quieren asumir esta responsabilidad”, señaló Ugarte para este diario.

La parlamentaria enfatizó, además, en que no se puede permitir que empresas transnacionales “hagan lo que quieran” sin recibir ninguna clase de sanción por parte de las autoridades correspondientes. Por tal, también recordó a las miles de personas afectadas por este derrame de petróleo.

“ Creo que es dable esta decisión (que deje de trabajar en el Perú), porque no podemos permitir que atenten, no solamente con la ecología, sino con los miles de trabajadores que se van a quedar sin llevar el pan de cada día a su casa. ¿Cómo queda la pesca en nuestro país? Es un recurso rico que tenemos, es necesario que se tomen decisiones”, sostuvo Katy Ugarte.

Investigaciones

Respecto a las investigaciones que se están realizando para conocer los detalles y las sanciones para los responsables del atentado ecológico en el mar de Ventanilla, la congresista de la bancada de Perú Libre adelantó que enviará un documento a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que conforme un grupo especial de fiscales para que hagan las diligencias correspondientes.

“ Yo quisiera que se forme una fiscalía especializada en tener que cuidar este atentado en contra de la ecología y el medio ambiente . Voy a tener que pedirlo en un documento a la Fiscal de la Nación”, declaró.

Asimismo, se refirió a las acciones que se realizan desde el Congreso para indagar sobre el derrame de petróleo, luego de que diversos parlamentarios propusieran la creación de una comisión investigadora especial para este caso y otros pidieran que se otorgaran facultades a la Comisión de Fiscalización para que revise el caso.