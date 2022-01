“Si quiere le paso el audio”: Del Rincón responde a Cerrón por decir que no pidió entrevista

Fernando del Rincón fue tajante en su posición de que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, llamó a la producción de su programa Conclusiones para que pudiera entrevistarlo en la cadena internacional CNN. Esto tras la emisión de un comunicado del partido político en el que rechazaban estas afirmaciones.

“ Si quiere le paso el audio de Frank Zegarra... ¿quiere ?”, escribió Del Rincón en respuesta a Cerrón, que horas antes había negado dicha solicitud de entrevista y haber tenido contacto con CNN.

Fernando del Rincón sobre pedido de entrevista de Vladimir Cerrón. Foto: Difusión

Durante la transmisión de su programa Conclusiones, el periodista mexicano precisó que el secretario general de Perú Libre solicitó a su producción una entrevista, pero que esta podría concretarse la próxima semana.

“Señor (Vladimir) Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa con todo gusto . Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos dos días para recuperarme del ajetreo y el viaje, pero la semana que entra, señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra”, manifestó.

Vladimir Cerrón niega contacto con CNN

Posteriormente, Vladimir Cerrón negó haber llamado a la producción del programa que conduce Fernando del Rincón.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Junín, quien tiene una sentencia suspendida, señaló que no se contactó con la cadena CNN y que tampoco pidió ser entrevistado por Fernando del Rincón.

“Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista (Fernando) del Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, escribió.