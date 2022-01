Fernando del Rincón afirma que Vladimir Cerrón quería ser entrevistado, pero este lo niega

Fernando del Rincón, periodista mexicano de CNN, anunció que el líder y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, llamó a la producción de su programa Conclusiones para que pudiera entrevistarlo en la cadena internacional, luego de la entrevista que le hizo el comunicador al presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno el último lunes.

En ese sentido, Fernando del Rincón señaló que si bien no estará al aire en los próximos días, sí puede recibir a Vladimir Cerrón la próxima semana.

“ Señor (Vladimir) Cerrón, usted va a tener su espacio en este programa con todo gusto . Soy el más interesado en que me acompañe. No estaré el resto de la semana. Jueves y viernes no voy a estar al aire. Me tomo estos dos días para recuperarme del ajetreo y el viaje, pero la semana que entra, señor Cerrón, ya que usted quiere estar en el programa, le tomo la palabra ”, manifestó.

Asimismo, le advirtió a Cerrón Rojas que sus preguntas “no son fáciles” pero que tampoco se trata de hacerle “una emboscada”, como sostuvo su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, sobre la entrevista que le hizo al mandatario peruano.

“ Lo espero, vamos a contactarlo. Entonces tendremos la fecha y la hora para que me acompañe . De una vez le aviso, si no se ha dado cuenta, mis preguntas no son fáciles. No habrá ningún tipo de emboscada, como dice su hermano para que le avise, para no herir su susceptibilidad”, aseveró.

En otro momento, Fernando del Rincón respondió al tuit de Waldemar Cerrón, quien calificó al periodista de “sicario político”.

En efecto, para el hermano de Vladimir Cerrón, Pedro Castillo habría sido “emboscado” por lo que llama la “prensa internacional neoliberal”. Además, alegó que la entrevista fue parte de una “conspiración golpista”.

“Me río de usted en su cara. De verdad hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta de que no falta ninguna emboscada. Esto se llama, y sí lo voy a decir, señor Cerrón, suicidio político. Solo había que hacer las preguntas correctas y cuando quiera se las hago a usted a ver si es cierto que se incita a emboscar a la gente ”, respondió Del Rincón.

“Este tuit de Waldemar Cerrón hizo eco en varios medios locales, y por supuesto de su propio hermano, que, por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, líder nacional de Perú Libre, llamó a mi producción, la contactó porque quiere un espacio en este programa ”, añadió el hombre de prensa.

Vladimir Cerrón niega contacto con CNN

Posteriormente, Vladimir Cerrón negó haber llamado a la producción del programa que conduce Fernando del Rincón.

A través d su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Junín, quien tiene una sentencia suspendida, señaló que no se contactó con la cadena CNN y que tampoco pidió ser entrevistado por Fernando del Rincón.

“ Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista (Fernando) del Rincón . Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”, escribió.