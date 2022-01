Del Rincón a Cerrón: “No necesitaba ninguna emboscada a Castillo, eso se llama suicidio político”

El periodista mexicano Fernando del Rincón, de la cadena CNN, se pronunció luego de que el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, criticara la entrevista que le realizó al presidente Pedro Castillo, al calificarlo como “sicario político” y al afirmar que se trató de una embocada por la “prensa internacional neoliberal” como parte de una “conspiración política”.

La respuesta del entrevistador no tardó y aprovechó los primeros minutos de su programa para responderle al hermano de Vladimir Cerrón.

Según dijo: “Me río de usted en su cara. Hay que tener la cara muy dura para no darse cuenta que no hacía ni falta ninguna emboscada. Esto se llama, y se lo voy a decir señor Cerrón, porque me extraña su ignorancia. No necesitaba ninguna emboscada el presidente Castillo, eso se llama suicidio político ”, señaló el periodista mexicano.

Waldemar Cerrón antes había escrito en su cuenta de Twitter: “ Presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal habría emboscado a Pedro Castillo , abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista. ¡No pasará!”.

Vladimir Cerrón pide entrevista a Fernando del Rincón

El periodista Fernando del Rincón en su programa indicó además que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se había comunicado con la producción de CNN para una entrevista; sin embargo, el exgobernador de Junín negó haber solicitado el diálogo.

“ Niego haber contactado con CNN para solicitar entrevista con el periodista Rincón. Existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos ”, escribió Cerrón en su Twitter, respaldado por su partido político.