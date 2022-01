Abugattás sobre Castillo: Hablé con él y me ofrecí como asesor, pero no me volvió a llamar

El excongresista Daniel Abugattás reveló que se comunicó con el presidente de la República, Pedro Castillo, para ofrecerse como asesor, y que este no lo volvió a llamar luego de que le presentara los puntos claves que tiene que priorizar su Gobierno. En ese sentido, detalló que le puso sobre la mesa al mandatario hacer énfasis en la lucha contra la corrupción.

”Yo fui bastante claro y directo (con Pedro Castillo) en la prioridad que tiene que tener la lucha contra la corrupción, cueste lo que cueste y con las medidas draconianas que hay que tomar”, indicó en diálogo con Exitosa.

”Yo creo que tengo una carta de presentación de que nunca me he casado con la corrupción y yo me ofrecí y hablé con él, pero no me volvió a llamar. Yo le hablé sobre la lucha contra la corrupción, las políticas públicas que hay que implementar y sobre tener un gabinete variopinto y abierto que le dé seguridad a la población”, agregó Abugattas.

De ese modo, el exparlamentario recordó los actos de corrupción con los que ha sido vinculado el jefe de Estado por el caso de Petroperú y las reuniones que tuvo la empresaria Karelim López con el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

“A mí ya me da que pensar. Evidentemente, no tenía por qué confiar en mí, pero, si has ofrecido y creo que tienes una cierta credibilidad, tienes una trayectoria, y rechazas un apoyo de esa naturaleza, es porque tienes otras intenciones. Son las mismas razones por las que me alejaron Ollanta (Humala) y Nadine (Heredia)”, deslizó el también abogado.

No descartó posibilidad de asumir algún cargo

En otro momento, señaló que si es llamado por el presidente para asumir algún cargo en el Ejecutivo no lo descartaría; sin embargo, destacó que es algo complicado que eso suceda por la actitud del propio Castillo Terrones.