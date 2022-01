Congresista Heidy Juárez da positivo por COVID-19 y suspende su semana de representación

La congresista por Alianza para el Progreso Heidy Juárez confirmó que dio positivo por la COVID-19. De esta manera, la parlamentaria se convirtió en la número 17 en contagiarse de coronavirus.

Por medio de su cuenta de Twitter, la legisladora comunicó que ha tenido que suspender sus actividades de la semana de representación. Asimismo, señaló que se encuentra realizando el aislamiento respectivo.

“En prueba realizada hoy (jueves) he dado positivo por COVID-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos” , escribió en la red social.

Heidy Juárez informa sobre su situación de salud. Foto: Twitter/Heidy Juárez

El último martes, la congresista de Renovación Popular Milagros Jáuregui anunció que dio positivo por la COVID-19. Al igual que Juárez, ella permanece en aislamiento y cumple los requisitos médicos.

Otros congresistas que dieron positivo a coronavirus son:

Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Sigrid Bazán (Juntos por el Perú).

Alejandro Cavero (Avanza País).

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso).

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso).

Diana Gonzales (Avanza País).

Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Rosselli Amuruz (Avanza País).

Susel Paredes (Partido Morado)

Jaime Quito (Perú Libre)

Elizabeth Taipe (Perú Libre)

Kira Alcarráz (Somos Perú)

Eduardo Salhuana (APP)

María del Carmen Alva (Acción Popular).

PUEDES VER: Secretario del presidente Castillo se reunió con Repsol fuera de Palacio

Contagios en el Ejecutivo

El último miembro del Poder Ejecutivo que dio positivo por la COVID-19 fue la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, quien ha señalado que tiene síntomas leves y podrá continuar sus labores de manera remota.

El ministro de Defensa, Juan Carrasco, también se contagió del nuevo coronavirus. Sin embargo, él sí ha presentado síntomas fuertes, por lo que ha sido internado en el hospital Edgardo Rebagliati. De acuerdo con Hernando Cevallos, el titular del Mindef tendría el 40% de sus pulmones comprometidos y se encuentra en UCI con cánula de alto flujo.

El titular del Minsa también forma parte del grupo de ministros que están aislados por haberse infectado con la COVID-19. También se encuentran en esta relación Pedro Francke, de Economía, y Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores.