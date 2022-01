Poder Judicial absolvió a Paola Ugaz de demanda de difamación

El Poder Judicial absolvió a la periodista Paola Ugaz de la demanda de difamación que entabló el director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, luego que ella denunciara que en dicho medio medio la estaban difamando con publicaciones en su contra sin sustento.

Luciano Revoredo difundió una denuncia por lavado de activos contra Paola Ugaz en octubre de 2020, basándose en las publicaciones del Diario Expreso: “Paola Ugaz al descubierto” y la segunda “Los chats de Paola Ugaz”.

En respuesta la también escritora, quien ya venía siendo víctima de acoso judicial y mediático desde que publicó, junto con Pedro Salinas, el libro Mitad monjes, mitad soldados, denunció que las publicaciones del referido blog carecen de sustento.

No obstante, el noveno juzgado Rómulo Chira le abrió investigación por supuestamente difamar al medio virtual. Ahora, por la falta de pruebas que presentó el denunciante Luciano Revoredo se absuelve a Ugaz de la demanda de difamación en su contra.

“Alegan que yo digo que es un blog difamatorio, donde me dicen cínica, mentirosa, corrupta, me acusan de comercializar uranio, de lavado de activos, de formar parte de una organización criminal, sin presentar ninguna prueba. Por solo decir que es difamatorio, el juez del noveno juzgado Rómulo Chira me abrió proceso por difamación. Es decir, el mundo al revés”, denunció en aquella ocasión Ugaz cuando se le apertura investigación.

Falta de pruebas contra Paola Ugaz

En la audiencia sobre el proceso penal por difamación que entabló el director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, contra la periodista Paola Ugaz, el querellante solo presentó extractos de las entrevistas que dio la demandada y que, según él, son evidencias del mencionado delito.

En dichas entrevistas, la periodista denuncia que está siendo insultada y acusada de graves delitos sin ninguna prueba y que pretenden acabar con su reputación profesional.

Carlos Rivera, quien patrocina a Ugaz, señaló que Revoredo incumplió la regla elemental de todo proceso penal que indica que se debe mostrar la prueba íntegra y no una parte de ella.