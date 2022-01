Perú Libre anuncia marcha nacional tras el derrame petrolero ocasionado por Repsol

El secretario de organización de Perú Libre (PL) , Yuri Castro, anunció una gran marcha nacional para el 31 de enero a partir de la 3 p. m. , tras el derrame de crudo en la costa peruana por parte de la empresa Repsol. Asimismo, dijo que este jueves 27 de enero desde las 5 p. m. habrá plantones y movilizaciones en Lima y en las demás regiones del país . En ambos casos, el punto de concentración será la Plaza San Martín.

“Consideramos que es sumamente necesario que el país muestre su total desagrado y rechazo a esta política que lo único que viene haciendo es perjudicando el país. Los ecologistas ya han señalado que van a pasar más de dos años hasta que se pueda recuperar el mar de Ventanilla, de Ancón, Santa Rosa y las zonas aledañas”, declaró Castro.

Yuri Castro leyó un comunicado de la asamblea nacional extraordinaria del partido, donde se condena el daño ecológico, social y humano, causado a miles de pescadores, comerciantes y pobladores de las zonas afectadas.

Asimismo, se exige —a través de su bancada— la revisión, la renegociación o resolución de contrato con Repsol y, de ser necesario, el Estado debe asumir la soberanía energética.

Comentó que si bien no hay contrato ley con Repsol, se tiene que multar y aplicar las medidas más fuertes para que esta empresa cumpla no solo con limpiar las playas, sino también con indemnizar a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas.

Reacción a entrevista con CNN

Respecto a sus impresiones sobre la entrevista concedida por el mandatario Pedro Castillo a la cadena CNN, Yuri Castro señaló que lamentablemente Castillo a veces no comunica bien, aunque intentó responder lo mejor posible. “Lastimosamente el presidente a veces no comunica muy bien, no es una de sus virtudes, pero ha intentado responder de la mejor manera posible”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que en Perú Libre “no nos arrepentimos” de haberlo elegido para encabezar la plancha presidencial. Además, rechazó cualquier ruptura con Vladimir Cerrón y refirió que si bien existen algunas discrepancias, estas son expresadas como lo hace cualquier partido político.

Respecto a lo dicho por Castillo, quien sostuvo que no estaba preparado para asumir la presidencia, Castro destacó su sinceridad y dijo entender que el presidente quiso comunicar que siempre seguirá aprendiendo porque las circunstancias cambian de un momento a otro.